Att. produttive: Bini, Fvg spinge su turismo strategico per sviluppo

Trieste, 23 giu - "Per quanto riguarda il turismo in Friuli Venezia Giulia stiamo vivendo un momento magico. Un'affermazione supportata da numeri molto importanti che dimostrano quanto questo settore sia diventato un asset strategico per Trieste e per l'intero territorio regionale. Stiamo parlando di circa il 12 per cento del Pil della Regione e di un ambito che dà lavoro ad alcune decine di migliaia di operatori". Lo ha affermato l'assessore regionale alle Attività produttive e turismo, Sergio Emidio Bini, che oggi pomeriggio a Trieste è intervenuto al convegno "Turismo, operazione riscossa" organizzato da Gedi news network nell'ambito del progetto "L'Alfabeto del futuro". "Durante la pandemia - ha ricordato Bini - abbiamo scoperto quanto il Friuli Venezia Giulia sia apprezzato soprattutto dai cosiddetti turisti di prossimità. Trieste è il biglietto da visita principale della nostra Regione, una città che in pochi anni è cresciuta moltissimo". Portando i saluti del governatore Fedriga, l'assessore Bini si è soffermato anche sul settore croceristico. "A Trieste i numeri stanno crescendo in modo esponenziale. Quest'anno siamo arrivati a 500mila presenze e l'obiettivo è di toccare quota 750mila. Come tutte le novità - ha aggiunto l'esponente della Giunta - è normale che ci siano delle perplessità ma le ricadute economiche e occupazionali per quest'area sono assolutamente rilevanti". "Da pochissimo Regione e PromoTurismoFVG hanno siglato un importante accordo con una compagnia crocieristica di livello internazionale come Costa per promuovere le nostre eccellenze: prodotti enogastronomici nel menù e cene a tema Friuli Venezia Giulia a bordo delle navi, escursioni con le guide esperte del nostro territorio per conoscere il Collio, l'area archeologica di Aquileia, il Carso e in futuro anche tour dei teatri storici di Trieste. Un risultato di prestigio conquistato sull'onda di 'Io sono Friuli Venezia Giulia', una campagna promozionale che sta ottenendo un grande successo". "Noi stiamo spingendo con convinzione sul turismo che, in tutti i suoi aspetti, garantisce un aumento di presenze sia nei locali che negli alberghi. In quattro anni l'Amministrazione regionale ha investito quasi 400 milioni di euro per commercio, turismo e servizi. Una cifra enorme per asset che riteniamo assolutamente strategici per lo sviluppo del Friuli Venezia Giulia".