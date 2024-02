Att. produttive: Bini, imprese forti grazie a tradizione e innovazione

Oggi la visita a Modulblok, a Ppm e alla Eurometal di Pagnacco Pagnacco, 13 feb - "Tre imprese, la Modulblok, la Ppm e la Eurometal di Pagnacco, che hanno saputo guardare avanti, raggiungendo traguardi importanti, ciascuna nel loro comparto, senza dimenticare le proprie radici, puntando nel loro percorso di crescita su valori che fanno grande il nostro Friuli Venezia Giulia: tradizione familiare, valorizzazione del territorio e delle sue risorse, anche umane, un meritorio radicamento alla propria terra e il forte legame con gli insegnamenti dei padri, accompagnati da una lungimirante e grande attenzione all'innovazione e ai nuovi processi produttivi. Sono questi gli elementi che rappresentano il valore aggiunto del tessuto produttivo regionale". Sono le parole dell'assessore alle Attività produttive del Friuli Venezia Giulia, Sergio Emidio Bini, che questa mattina, insieme al sindaco di Pagnacco, Laura Sandruvi, e a parte della sua Giunta comunale, ha visitato la Modulblok, la Ppm e la Eurometal, apprezzando il loro know-how e i loro successi. "Lodevole l'impegno profuso dalla Modulblok anche per la linea di welfare aziendale che ha scelto di portare avanti, con la presenza di numerose maestranze del posto formate ad hoc - ha osservato Bini -, così come è meritoria la decisione della proprietà di mantenere a Pagnacco la sede "pensante" dell'azienda, con la sua anima produttiva ad Amaro". Con 130 dipendenti tra le due sedi, la Modulblok opera dal 1976 nel settore progettazione, produzione e installazione di scaffalature industriali. Il mercato di riferimento è italiano e si affianca a un export europeo in fase di potenziamento. Tra gli investimenti quello per il raddoppio della superficie a pannelli solari e l'efficientamento energetico delle macchine. Ad accompagnare l'assessore Bini nella sua visita sono stati l'amministratore delegato Marco Maion e il socio Mauro Savio. "In un tessuto economico composto prevalentemente da piccole e medie imprese (Pmi) a conduzione familiare come quello del Friuli Venezia Giulia, la managerializzazione dell'azienda è un passaggio importante, per coinvolgere nuove professionalità in grado di far crescere ulteriormente l'impresa, permettendole di competere in mercati sempre più ampi e internazionali. In questo senso, Modulblok è un esempio virtuoso di gestione aziendale". La mattinata è proseguita con la visita nella sede della Ppm/Produzioni particolari meccanici: "Una storia d'impresa che si trasmette attraverso le generazioni. Avviata dal capofamiglia Sergio Giacomini 35 anni fa, oggi conta una quarantina di dipendenti, tra i quali molte maestranze dalla zona, molte donne e molti giovani. Alla proprietà un plauso per aver saputo diversificare l'attività, puntando anche su settori ad alto tasso di innovazione come quello medicale". Manuele e Monica Giacomini, che hanno raccolto il testimone del padre Sergio, sono a capo dell'azienda. Con gli imprenditori oggi è stato preso in esame anche il tema della difficoltà a reperire manodopera: "Pesano la denatalità e la scarsa attrattività che in passato avevano i percorsi formativi tecnici e specializzanti. La Giunta Fedriga ha cercato di invertire la rotta, investendo sulla famiglia e sugli Its, ma gli effetti si potranno toccare con mano solo nel medio e lungo periodo. In questo senso, guardiamo con interesse al progetto avviato da Confindustria Alto Adriatico in Ghana per la formazione di nuovi tecnici", ha osservato Bini. Visita, infine, alla Eurometal che festeggia 60 anni di attività il prossimo 4 marzo. "Ho avuto il piacere di incontrare il fondatore, Guerrino Trangoni, pieno di entusiasmo dall'alto dei suoi 77 anni, i figli Giacomo e Paolo, e il nipote Thomas di 23 anni: tre generazioni unite dall'amore per il proprio lavoro e dalla passione per l'alta qualità del prodotto che esce dal loro capannone alla volta dell'Italia e dell'Europa". Eurometal conta una decina di dipendenti tra produzione e amministrazione ai quali si affiancano, in base alle esigenze del momento, tre squadre di montatori e altri artigiani specializzati. Il settore, da sempre, è quello della realizzazione di infissi in alluminio, legno e pvc. ARC/PT/pph