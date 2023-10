Att. produttive: Bini, in assestamento 70 mln per liquidità a imprese

L'annuncio nel corso della presentazione del primo Osservatorio sull'economia del Friuli Venezia Giulia Udine, 2 ott - "Con il prossimo assestamento di bilancio la Regione metterà a disposizione delle imprese circa 65 milioni di euro attraverso i fondi di rotazione, per garantire loro liquidità, e 5 milioni per la contribuzione integrativa. Un'iniziativa, del valore totale di circa 70 milioni, in continuità con la linea adottata nella precedente legislatura, nel corso della quale sono stati stanziati oltre 2 miliardi di euro per il tessuto produttivo". Lo ha annunciato l'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini durante la presentazione, avvenuta oggi a Udine, del primo Osservatorio sull'economia del Friuli Venezia Giulia sviluppato dalla Camera di Commercio Pordenone Udine, alla quale hanno partecipato, tra gli altri, i vertici delle associazioni di categoria del mondo economico, a partire dal presidente dell'ente camerale Giovanni Da Pozzo. "I dati e gli studi elaborati dall'ente camerale friulano e i bilanci delle imprese dimostrano che il Friuli Venezia Giulia è una regione effervescente dal punto di vista economico, nonostante la fase di rallentamento a cui stiamo assistendo a livello mondiale - ha aggiunto Bini -. Le nostre imprese sono più robuste del passato e dimostrano coraggio negli investimenti, come certifica l'accesso al Fondo di Rotazione per le Iniziative Economiche nel Friuli Venezia Giulia, e per aiutarle la Regione mette in campo strumenti che consentono di ottenere fondi a tassi molto contenuti sia nel breve sia nel medio-lungo periodo, fino quasi ad azzerare del tutto gli interessi". Bini ha rimarcato che "segnali molto positivi arrivano dal terziario e proprio per questo comparto è in via di sviluppo una nuova legge settoriale. Nello specifico del turismo, la stagione estiva è stata positiva e ha confermato la capacità del Friuli Venezia Giulia di attrarre visitatori stranieri. Possiamo quindi dire con chiarezza che, nonostante le difficoltà congiunturali, la nostra è una regione nella quale esiste un sistema virtuoso fondato dalla collaborazione tra istituzioni e associazioni di categoria che fornisce alle imprese gli strumenti per difendersi nel modo migliore e continuare a crescere". ARC/MA/gg