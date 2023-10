Att. produttive: Bini in Usa per promozione food&wine e turismo Fvg

Missione coordinata da Cciaa Pn-Ud. Presenza a Chicago all'International wine expo e a New York



Pordenone, 21 ott - Saranno quattro giornate dense di incontri istituzionali e di eventi dedicati alla promozione del territorio attraverso le eccellenze legate al food&wine del Friuli Venezia Giulia quelle che vedranno impegnato l'assessore regionale alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini in una missione coordinata dalla Camera di commercio di Pordenone-Udine in programma dal 21 al 25 ottobre negli Stati Uniti, iniziativa alla quale sarà presente anche il presidente dell'ente camerale Giovanni Da Pozzo.



La prima parte della trasferta prevede la delegazione approdare a Chicago in occasione dell'International wine expo (Iwe), evento che offre ai produttori vitivinicoli italiani un canale di incontro diretto con i buyer Usa-Midwest, quest'anno per la prima volta realizzato in collaborazione con Vinitaly. Al Cinecity Studios si svolgeranno eventi business to business tra imprese italiane produttrici di vino e i principali operatori degli Usa, tra cui importatori, distributori, ristoranti e Gdo, con la regia, tra gli altri, della Camera di commercio italo americana di Chicago. Per il Friuli Venezia Giulia saranno presenti nove aziende agricole che presenteranno al pubblico i vini di loro produzione.



Dopo il taglio del nastro dell'Internationale wine expo, farà seguito il primo dei due eventi dedicati alla Regione Friuli Venezia Giulia. Il format prevede la presentazione di un piatto della tradizione regionale attraverso uno showcooking con trasformazione di un prodotto Dop. Il formaggio Montasio, protagonista del primo appuntamento culinario, verrà offerto agli ospiti sia in forma originaria sia con la sua trasformazione in frico. In abbinamento è prevista la degustazione di due vini delle cantine friulane che partecipano alla missione. Inoltre, è prevista la presentazione del Friuli Venezia Giulia, con un'ampia panoramica su prodotti enogastronomici, territorio e cultura. Si replicherà, quindi, il giorno successivo con un altro showcooking che vedrà al centro dell'attenzione il Prosciutto di San Daniele offerto al pubblico a fette e utilizzato come condimento di alcuni tagliolini. Anche in questo caso i cibi saranno accompagnati da alcuni vini delle cantine friulane presenti all'evento. Prima di quest'ultima iniziativa in Fiera, è previsto una visita al console generale d'Italia, Thomas Botzios.



Nei due giorni successivi l'assessore Bini "volerà" a New York per una serie di incontri istituzionali finalizzati a creare matching con possibili stakeholder americani. Il primo appuntamento è previsto per martedì 24 al Consolato generale di Park Avenue, dove l'esponente dell'esecutivo Fedriga incontrerà il console generale Fabrizio Di Michele. Nel pomeriggio, invece, l'agenda prevede un appuntamento con il presidente della National italian american fundation (Niaf) Robert Allegrini. A tal proposito proprio qualche giorno fa il governatore Massimiliano Fedriga ha partecipato all'annuale meeting dell'associazione, alla presenza del presidente degli Stati Uniti John Biden, evento durante il quale è stato ufficializzato che il Friuli Venezia Giulia sarà la Regione d'onore della manifestazione in programma nel 2024.



Infine, mercoledì 25 ottobre l'assessore Bini e il presidente della Camera di commercio di Pordenone-Udine nonché di Promos Italia Giovanni Da Pozzo verranno intervistati dall'emittente Class Cnbc nel floor del New York Stock Excange, la Borsa di Wall Street. In quell'occasione verranno illustrati alcuni dettagli riguardanti le potenzialità in campo economico e commerciale già messi in campo e di futura realizzazione tra il Friuli Venezia Giulia e gli Usa, anche alla luce degli ultimi contatti avuti in questi giorni dal presidente della Regione. ARC/AL/ma