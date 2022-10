Att. produttive: Bini, la Regione sostiene il commercio locale

Moimacco, 10 ott - "Stiamo attraversando un periodo complicato per l'economia - ha affermato Bini - ma l'esempio di questi commercianti ci fa guardare al futuro con fiducia: sono la prova che il Friuli Venezia Giulia, grazie al suo tessuto imprenditoriale, riesce a superare anche i momenti più bui con coraggio, passione e dedizione". È il messaggio dell'assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, intervenuto oggi a Moimacco alla cerimonia di premiazione dei "Maestri del Commercio", l'iniziativa promossa dall'associazione 50&Più di Udine per riconoscere l'impegno dei piccoli commercianti dell'ex provincia di Udine che hanno superato i 25, i 40 e i 50 anni di attività. "La Regione - ha dichiarato Bini - è al fianco dei piccoli imprenditori e sta adottando misure di sostegno contro il caro bollette. Nel concreto, dal 12 ottobre sarà aperto il bando da oltre 40 milioni di euro rivolto alle micro, piccole e medie imprese regionali colpite dai rincari dell'energia. Con questa misura puntiamo ad aiutare circa 40mila partite Iva del territorio". L'assessore, dopo aver portato i saluti del governatore Massimiliano Fedriga, ha elogiato i premiati per aver sempre anteposto al proprio l'interesse della collettività e dei propri collaboratori nel corso della loro lunga carriera professionale. "Con il vostro impegno contribuite ogni giorno a mantenere vivi i centri delle nostre città e dei nostri paesi", ha aggiunto l'esponente della Giunta. Quarantadue complessivamente i premiati nel corso dell'evento, svolto alla presenza del presidente nazionale di Confcommercio e della 50&Più, Carlo Sangalli, e del vicepresidente nazionale e presidente provinciale di Udine, Giovanni Da Pozzo. Tra di essi, in 23 sono stati insigniti dell'aquila di diamante per aver superato i 50 anni di attività, in 15 dell'aquila d'oro (oltre 40 anni) e in 4 dell'aquila d'argento (oltre 25 anni). ARC/PAU/ma