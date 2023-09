Att. produttive: Bini, Lamitex è azienda "green" e in forte espansione

Inaugurato ampliamento dell'attività spilimberghese e un innovativo parco fotovoltaico Spilimbergo, 22 set - "Quanto è stato realizzato da questa azienda, anche grazie al sostegno della Regione, è la chiara dimostrazione del buon funzionamento degli strumenti che l'amministrazione sta mettendo in campo a favore delle attività produttive presenti in Friuli Venezia Giulia. Ciò ci sprona a proseguire lungo il percorso intrapreso affinchè le nostre aziende siano sempre più green e competitive in un mercato globale molto dinamico". Lo ha detto l'assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini partecipando alla cerimonia di inaugurazione dell'ampliamento della Lamitex, azienda situata all'interno della zona industriale nord di Spilimbergo e i cui lavori sono stati resi possibili grazie anche ad un contributo ricevuto dalla Regione pari a 500mila euro. Alla cerimonia hanno preso parte tra gli altri, il sindaco di Spilimbergo Enrico Sarcinelli nonché i soci dell'azienda Marco Fadini, Luciano Andreutti, Renato Turchetto e i vertici della zona industriale Ponterosso. Parte dell'investimento è stato destinato alla realizzazione di un impianto fotovoltaico da 300 kWp situato sul terreno adiacente la fabbrica, un'area di 6.500 metri quadrati, con l'obiettivo di coprire almeno il 50 per cento dei consumi energetici con produzione da fonti rinnovabili. Si tratta di un impianto altamente innovativo in quanto non fissato a terra e quindi convertibile, in futuro, in un impianto fotovoltaico a tetto. A questo se ne aggiunge un altro già entrato in funzione nel mese di aprile e posizionato sul tetto dell'azienda, della potenza di 216 kWp. E proprio pensando all'anima "verde" della Lamitex, l'esponente dell'esecutivo regionale ha voluto porre in risalto l'attenzione che l'azienda ha riservato a questo settore. "Da un lato - ha detto Bini - l'impresa è stata molto attenta all'aspetto green sia con l'installazione del fotovoltaico, sia con la piantumazione di numerose essenze arboree che andranno ad assorbire l'anidride carbonica. Ma va anche rilevata l'attenzione che è stata data al comparto produttivo, con soluzioni sempre meno impattati e attente al dipendente. Tutto questo all'interno della zona industriale di Spilimbergo che, da qui a breve, vedrà l'ampliamento di altre attività esistenti. L'ascolto e la condivisione insieme agli imprenditori delle azioni da mettere in campo porta a questi risultati positivi, capaci non solo di dare ossigeno alle nostre imprese ma anche di rafforzare il nostro comparto produttivo". Le opere, del valore complessivo di quasi 3 milioni di euro, hanno permesso la realizzazione di una nuova area dedicata al futuro showroom, il raddoppio dei locali mensa, l'estensione dello spazio in cui sono collocati gli uffici commerciali e marketing, oltre a importanti interventi di valorizzazione architettonica degli esterni. Inoltre, parte degli investimenti sono stati dedicati all'evoluzione tecnologica, con l'acquisto di una nuova linea di produzione in grado di migliorare le performance di prodotto, raddoppiare la capacità produttiva e ridurre notevolmente gli sprechi, i tempi morti e i consumi energetici. ARC/AL/ma