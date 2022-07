Att. produttive: Bini, mediatori finanziari risorsa per i cittadini

Le parole dell'assessore regionale all'inaugurazione della nuova sede di Affida a Udine Udine, 15 lug - "Sono molti i cittadini che hanno bisogno di un aiuto fidato per realizzare le proprie aspirazioni o superare le sfide del presente. In questo scenario è prezioso il contributo di aziende come Affida, che si pongono come intermediari per aiutarli a trovare le soluzioni più vantaggiose sul mercato bancario, in materia di prestiti, investimenti, cessione del quinto, mutui e assicurazioni". Con queste parole l'assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini è intervenuto oggi in occasione dell'inaugurazione della nuova sede della Affida a Udine, in via Parini, assieme al sindaco di Udine Pietro Fontanini. La società di mediazione creditizia, gestita da Francesca Cressatti e riconosciuta dall'albo dell'Organismo agenti mediatori, supporta i propri clienti nell'individuare le migliori condizioni e tassi d'interesse in relazione al tipo di investimento, mettendo a confronto le offerte disponibili sul mercato per garantire al cliente un risparmio nel medio-lungo periodo. "Nonostante l'attuale panorama geopolitico internazionale non sia certo dei più rosei - ha poi aggiunto Bini - la politica regionale continua a porsi degli obiettivi di crescita, ponendosi a fianco di imprenditori e commercianti. Affinché questo impegno abbia successo - ha concluso l'assessore - sono necessarie iniziative di soggetti privati che con coraggio effettuino investimenti importanti. Affida ne è un ottimo esempio". ARC/PAU/ma