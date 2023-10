Att. produttive: Bini, nuova misura a sostegno segherie di pianura

San Pier d'Isonzo, 31 ott - "L'Amministrazione regionale punta a valorizzare la filiera del legno, un tesoro enorme per il Friuli Venezia Giulia. Con le risorse che programmiamo di investire e con le nuove misure che metteremo in campo ci auspichiamo che questo settore possa diventare sempre più competitivo soprattutto sul mercato internazionale. A questo proposito, è nostra intenzione presentare nella legge di Stabilità di fine anno una nuova linea contributiva specifica per le segherie che non si trovano in zona montana". Lo ha annunciato oggi a San Pier d'Isonzo l'assessore alle Attività produttive Sergio Emidio Bini durante la visita alla Domini Legnami, una delle realtà più importanti di questo comparto presenti in Friuli Venezia Giulia. "Già con la legge SviluppoImpresa - ha spiegato Bini - abbiamo introdotto nuovi strumenti per il sostegno alla filiera del legno. Proseguendo sulla strada tracciata, si ritiene opportuno istituire, con fondi regionali, una misura simile al canale Fesr dedicato alle segherie attive nelle aree interne, che può contare su un finanziamento di 5 milioni di euro". "Questa nuova misura dovrà essere in grado di sostenere le imprese operanti in altre zone del nostro territorio - ha spiegato Bini - con la concessione di incentivi in conto capitale in regime de minimis. L'obiettivo è quello di procedere all'apertura dei due bandi, quello Fesr è quello regionale, in parallelo, approntando bando e regolamento attuativo entro il primo quadrimestre del 2024". Visitando lo stabilimento di Domini Legnami, l'esponente della giunta Fedriga si è complimentato per gli investimenti fatti sul fronte dell'innovazione tecnologica e della produzione circolare, progettata per riutilizzare tutte le parti della risorsa legno. L'azienda, che vanta oltre 75 anni di storia, è a conduzione famigliare da tre generazioni e opera in tutto il Triveneto, utilizzando per il 95% legname proveniente dal Friuli Venezia Giulia. ARC/TOF/pph