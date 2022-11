Att. produttive: Bini, ok Giunta a riqualificazione 180 siti degradati

Trieste, 25 nov - "Procede l'iter per attivare i 180 complessi produttivi degradati che il Masterplan, realizzato nell'ambito della legge SviluppoImpresa, ha individuato e censito in 115 Comuni del Friuli Venezia Giulia. In queste aree abbandonate vogliamo promuovere lo sviluppo di nuove realtà economiche e di nuova occupazione, incentivare la riqualificazione del patrimonio edilizio non utilizzato e spingere sull'innovazione e sulla sperimentazione tecnologica, promuovendo la sicurezza e l'efficientamento energetico".Lo sostiene l'assessore alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, dopo l'approvazione da parte della Giunta di una apposita delibera grazie alla quale tutti i complessi degradati inseriti nel Masterplan possono essere oggetto di interventi di riconversione e riqualificazione sostenibile."Oltre a consentire alle imprese e ai Consorzi di sviluppo economico locale l'accesso alle misure contributive previste dalla legge regionale 3 del 2021, con questo provvedimento - spiega Bini - si conferma che entro il perimetro di queste aree abbandonate potranno essere sviluppate e sperimentate soluzioni o strumenti innovativi sia in campo urbanistico che ambientale. Iniziative da integrare con le politiche di sostegno finanziario alle attività produttive, in una visione moderna e sistemica, capace di risposte immediate ed efficaci alle esigenze del sistema industriale regionale"."Con queste misure - aggiunge l'assessore - i Consorzi potranno iniziare a recuperare e infrastutturare parte degli immobili dismessi nelle aree economiche più strategiche e offrire concrete ipotesi di insediamento per i potenziali nuovi investitori"."Inoltre il Masterplan - ricorda l'esponente della Giunta - rappresenta uno strumento sperimentale per la valutazione dell'efficacia non solo delle misure di sostegno ai processi di riuso, ma anche dell'effettivo impatto territoriale dei progetti di reinsediamento. In particolare per quanto concerne le dimensioni della mobilità delle merci e delle persone, della qualità delle matrici ambientali e del sistema produttivo e delle sue relazioni con il sistema insediativo nel suo complesso"."Tra i suoi obiettivi - afferma in conclusione Bini - anche quello di raccogliere e mettere a sistema un pacchetto di informazioni e valutazioni utili alla predisposizione di strumenti di pianificazione mirati e di programmi di rigenerazione anche di livello intercomunale". ARC/TOF/al