Att. Produttive: Bini, Open Dialogues preziosa occasione di confronto

Udine, 2 feb - "Viviamo un momento storico particolarmente complesso, segnato da un cambiamento significativo a livello geopolitico e socio-economico. Le dinamiche che caratterizzavano il nostro tempo fino a pochi decenni fa sono mutate e lo hanno fatto con estrema celerità, ponendoci di fronte a nuove sfide da affrontare. È quanto mai importante, quindi, poterne discutere, confrontandoci e cogliendo insieme gli spunti in una "due giorni" di altissimo livello, un forum che si terrà nella nostra regione con protagonisti di assoluta eccellenza". Lo ha sottolineato questo pomeriggio l'assessore alle Attività produttive del Friuli Venezia Giulia, Sergio Emidio Bini, intervenuto alla presentazione del programma della seconda edizione di "Open dialogues for the future: nuovi scenari geopolitici e impatti socioeconomici in un anno cruciale a livello globale", un forum ideato dalla Camera di commercio di Pordenone-Udine - rappresentata dal suo presidente, Giovanni Da Pozzo - in collaborazione con The european house-Ambrosetti, con il supporto di Comune di Udine - rappresentato dal sindaco Alberto Felice De Toni -, Fondazione Friuli e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, col patrocinio di UnionCamere. L'evento si terrà a Udine il 7 e 8 marzo 2024, sotto la direzione scientifica di Federico Rampini, oggi in collegamento da New York. "In questo delicato momento storico - ha aggiunto poi Bini - l'Europa è chiamata a sfide importanti: dovrà sapersi porre a fianco di cittadini e delle imprese, per migliorare la competitività delle nostre economie". "L'intuizione alla base del forum è vincente: l'evento mette infatti Udine e il Friuli Venezia Giulia al centro di un dibattito internazionale concreto, incentrato sui grandi temi della geopolitica e geoeconomia - ha sottolineato ancora l'esponente dell'Esecutivo Fedriga -. Anche per questo motivo la Regione è attivamente a fianco della Camera di commercio di Pordenone-Udine nell'organizzazione di questo forum, sia materialmente che sia dal punto di vista dei contenuti: l'8 marzo, infatti, ci sarà un panel co-organizzato dalla Regione: "I rapporti del Friuli Venezia Giulia con gli Stati Uniti", per evidenziare le opportunità di business per i nostri corregionali degli Usa e viceversa, illustrando strumenti, best practice e casi di successo". ARC/PT/al