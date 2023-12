Att. produttive: Bini, recupero Villa Latina è patrimonio territorio

Romans d'Isonzo, 18 dic - "Villa Latina da secoli contraddistingue la storia di Romans d'Isonzo e dell'ex provincia di Gorizia. Uno spazio oggi riqualificato che ospita un locale che rappresenta da sempre un punto di riferimento per questo territorio. È una grande soddisfazione vedere come gli imprenditori del Friuli Venezia Giulia stanno rispondendo ai nostri appelli volti proprio alla rigenerazione di tante attività produttive, sfruttando al meglio gli strumenti efficaci messi a disposizione dalla Regione". Lo ha affermato l'assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini che questa sera ha partecipato alla presentazione del progetto di recupero di Villa Latina che fa parte di una serie di immobili e terreni comprendenti la vecchia osteria "Al Leon d'Oro", la cui fondazione risale al 1876. "L'Amministrazione regionale - ha sottolineato Bini - continuerà a sostenere con convinzione gli imprenditori che credono nelle potenzialità del Friuli Venezia Giulia e che, investendo di tasca propria, vogliono portare ai lustri del passato spazi importanti da un punto di vista storico ma anche sociale. Interventi ancora più importanti se proiettati al 2025 quando Nova Gorica e Gorizia diventeranno capitale europea della Cultura". "La storia di Villa Latina, che nel tempo fu utilizzato anche come albergo, è ricca di episodi storici - ha ricordato l'assessore -. Fu utilizzato infatti dagli eserciti austriaco, inglese e tedesco nel corso delle due guerre mondiali ed è noto per aver ospitato anche Guglielmo Oberdan". L'edificio di chiara matrice settecentesca è caratterizzato dalla struttura a "crozzola" cara alla tradizione veneziana: lungo salone passante centrale che si allarga a crociera con due saloni laterali gemelli. La logica dell'intervento, iniziato nel 2020, ha voluto rendere il più possibile chiara questa impostazione. ARC/RT/gg