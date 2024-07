Att. produttive: Bini, risorse record in assestamento pari a 165 mln

Trieste, 4 lug - "Quello licenziato dalla Giunta regionale è un testo di legge che non ha precedenti, per le risorse stanziate e per le traiettorie di sviluppo individuate per il comparto produttivo regionale. Complessivamente, la manovra di assestamento conta risorse iniziali pari a oltre 165 milioni di euro per le Attività produttive e turismo, che saranno destinate al sostegno dei consorzi di sviluppo economico, alle agevolazioni per l'accesso al credito del tessuto produttivo e al rafforzamento del sistema ricettivo e del settore Terziario".È quanto ha dichiarato oggi in II Commissione l'assessore regionale alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini riepilogando le poste riservate alla direzione di sua competenza nel ddl di assestamento di bilancio. "Risorse che superano di oltre il 72 percento la dotazione della manovra estiva 2023 - ha evidenziato Bini - e con cui la Regione conferma massima attenzione per tutti diversi settori produttivi, sostenuti con azioni mirate e strategiche". In proposito, l'assessore ha annunciato l'imminente presentazione di uno studio condotto da The European House-Ambrosetti utile a delineare le principali linee di sviluppo della manifattura regionale nei prossimi anni. L'incontro si svolgerà il 18 luglio nel palazzo della Regione a Trieste.Tra le voci di maggior rilievo in assestamento, verranno destinati 20 milioni di euro al consorzio Ponte Rosso, per la realizzazione della rete duale di distribuzione dell'acqua potabile e non potabile a servizio della zona industriale, nonché per la realizzazione del bacino di laminazione al servizio della roggia bianca per la regimentazione dello scarico delle acque bianche. Verrà data poi attuazione ai 20 milioni di euro stanziati in favore dell'Aussa Corno per lo sviluppo delle marine, la realizzazione di infrastrutture locali e tecnologiche a servizio delle imprese e l'esecuzione di interventi di rinaturalizzazione in prossimità del bacino lagunare. Inoltre, nel più ampio quadro dell'azione posta in essere dall'Amministrazione regionale per il rilancio del sito ex Wartsila, sarà garantito un finanziamento di 5 milioni di euro al Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana (Coselag) per la realizzazione di interventi di potenziamento delle infrastrutture ferroviarie a servizio dell'intera area industriale di Trieste.Sempre per quanto riguarda i Consorzi, l'assessore ha illustrato l'emendamento presentato oggi in Giunta per la modifica della composizione del Cda dei consorzi, "frutto del confronto con i rappresentanti delle Confindustrie regionali e di Anci Fvg, nel solco di quel percorso di ascolto di tutti i portatori di interesse che ha sempre contraddistinto l'operato di questo assessorato". Nello specifico, l'emendamento consente di aumentare fino a quattro (più il presidente) il numero di consiglieri nei consorzi, di cui uno designato dalla Giunta regionale. Il numero potrà salire fino a sette qualora il consorzio risulti dalla fusione di più consorzi."Proseguiremo anche - specifica l'esponente dell'Esecutivo - nel potenziamento del sistema regionale di accesso al credito. Garantiremo, infatti, 48,5 milioni di euro per i fondi di rotazione gestiti dal Frie e ulteriori 4,5 milioni di euro per sostenere l'acquisto di macchinari tramite la Sabatini Fvg".Anche sul fronte del turismo e del commercio, ha spiegato l'assessore, si è scelto di puntare su iniziative strategiche. "In particolare - ha spiegato Bini - con 16 milioni di euro andremo a dare completo sostegno alle quattro progettualità ammissibili a finanziamento per la realizzazione di complessi alberghieri di 4 o più stelle in area montana (nello specifico, nei Comuni di Tarvisio, Chiusaforte, Sappada e Aviano - località Piancavallo). A queste risorse andrà ad aggiungersi il milione di euro stanziato a sostegno degli alberghi diffusi"."Con questa manovra - ha concluso l'assessore - verrà confermato anche il sostegno senza precedenti garantito da questa Giunta al settore terziario: con 4 milioni di euro sarà finanziato lo scorrimento di graduatoria del bando dedicato allo sviluppo delle Pmi del comparto (ex art 100); con ulteriori 2 milioni di euro permetteremo lo scorrimento di graduatoria del bando per l'imprenditoria femminile; con 1 milione di euro si finanzierà infine lo scorrimento della graduatoria del bando per i negozi di vicinato. Sosterremo inoltre il settore artigiano con altri 7 milioni di euro destinati ai canali contributivi gestiti dal Cata". ARC/PAU/ma