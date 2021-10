Att.produttive: Bini, sede IC Partners dimostra attenzione territorio

Udine, 20 ott - "In questi anni IC&Partners è cresciuta ed è diventata una presenza globale svolgendo una tipologia di servizio, la consulenza alle imprese sulla internazionalizzazione, quanto mai fondamentale al giorno d'oggi. Un momento storico che vede ripartire l'export con protagonista anche il tessuto economico-produttivo del Friuli Venezia Giulia, considerato che la nostra regione sta mostrando numeri di ripresa eccellenti ed è ora al terzo posto tra le regioni italiane per le esportazioni". Lo ha ribadito l'assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, intervenendo alla inaugurazione della nuova sede della IC&Partners spa, gruppo specializzato nella consulenza alle imprese che conta, oltre a quella centrale di Udine, 27 sedi in vari continenti, è presente in quattro Paesi, segue lo sviluppo delle imprese in 44 nazioni e vanta 900 clienti nel mondo. IC&Partners SPA, ha spiegato il presidente Roberto Corciulo, è un gruppo multinazionale presente da quasi venticinque anni al fianco delle piccole e medie imprese, per supportarle lungo il percorso di crescita sui mercati esteri. È infatti specializzato nella consulenza per l'internazionalizzazione d'impresa nell'ambito fiscale, legale, contabile e amministrativo, finanziario e gestionale delle risorse umane all'estero, fornendo anche servizi di export management. "Una realtà così importante - ha aggiunto Bini - per la crescita e lo sviluppo delle nostre realtà verso l'estero, non solo dà lustro all'intero Friuli Venezia Giulia e alla città di Udine, ma dimostra che il fare sistema fra istituzioni, associazioni di categoria e aziende è un grande valore aggiunto per rafforzare la competitività di tutto il tessuto economico regionale". "La Regione - ha concluso l'assessore - segue da vicino questi processi di consolidamento sul mercato estero, e ha dedicato attenzione all'internazionalizzazione con importanti strumenti che sono stati previsti all'interno della riforma SviluppoImpresa, affiancando le aziende verso i mercati del mondo. Tutto questo, per continuare a rafforzare i risultati che l'economia del Friuli Venezia Giulia sta dimostrando nel valicare la crisi". ARC/CM/ep