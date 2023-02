Att. Produttive: Bini, Udine mercati protagonista di economia locale

Udine, 30 gen - "Il piano di ampliamento di Udine mercati è un passo importante per l'economia agroalimentare regionale. Il ruolo strategico del mercato di Udine, anche a livello nazionale ed europeo, è certificato dal finanziamento ottenuto dal Pnrr. La Regione ha creduto in questo progetto, stanziando 12 milioni di euro per la realizzazione di nuove opere che renderanno Udine mercati protagonista trainante dell'economia locale, con un'attenzione alla sostenibilità". Questo il messaggio dell'assessore alle Attività produttive Sergio Emidio Bini alla presentazione dei progetti di ampliamento, ammodernamento ed efficientamento di Udine Mercati (Um). L'esponente della Giunta - assieme, tra gli altri, al presidente di Um Alberto Sbuelz e al sindaco di Udine Pietro Fontanini - ha visitato questa mattina il mercato ortofrutticolo di piazzale dell'Agricoltura, che sarà potenziato e riqualificato con una dotazione complessiva di 22 milioni di euro. Al contributo regionale di 12 milioni si aggiungono, infatti, altri 10 milioni di finanziamento ottenuti dal Comune di Udine tramite il Pnrr. Il progetto di ampliamento si è infatti posizionato al nono posto nella graduatoria relativa all'accesso ad agevolazioni per lo sviluppo della logistica agroalimentare tramite il miglioramento della capacità logistica dei mercati agroalimentari all'ingrosso. Bini ha plaudito alla "proficua alleanza tra tutti gli attori coinvolti, in primis il Comune e Um, a favore dei consumatori finali e dei produttori locali" e alla collaborazione con il Banco alimentare, "grazie al quale anche quei prodotti ancora in buono stato che rischierebbero di andare scartati vengono messi a disposizione di chi ne ha più bisogno". Il progetto, denominato "Zero2030", si articolerà in cinque fasi e partirà con interventi sulla viabilità dell'area, l'allargamento delle celle frigorifere nell'ala est per la grande distribuzione (circa 12 milioni coperti dal finanziamento Regionale) e interventi nell'ala ovest nell'ambito del Pnrr (10 milioni per interventi strutturali, coibentazione, magazzino automatizzato e refrigerato, infrastruttura tecnologica). Per ogni fase verranno installati pannelli fotovoltaici fino alla copertura massima (con produzione di 5 megawatt), con sistemi di accumulo sia del freddo che di energia. Il presidente di Um Alberto Sbuelz ha evidenziato come il Mercato di Udine non sarà più solo un luogo fisico dedicato al commercio e allo stoccaggio, ma potrà contribuire - direttamente o indirettamente - al raggiungimento di ben 11 dei 17 obiettivi dell'Agenda Onu 2030, partendo dagli obiettivi primari che, per la natura del mercato, sono il numero 2 (Ridurre la fame) e il numero 12 (Modelli sostenibili di produzione e consumo). Il sindaco di Udine Pietro Fontanini ha ribadito la sua soddisfazione per i finanziamenti ricevuti, che promuovono a pieni voti la gestione di Um e un'occasione affinché il polo agroalimentare di Udine diventi sempre più un punto di riferimento per il territorio. ARC/PAU/al