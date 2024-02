Att. Produttive: Bini, ulteriori ricognizioni per siti degradati

Udine, 25 feb - "Avviamo una ulteriore fase ricognitiva su larga scala, estesa a tutto il territorio regionale, da attuarsi, come la precedente, con il supporto dei Consorzi di sviluppo economico locale, chiamati a collaborare con gli Enti locali interessati e indirettamente con le associazioni di categoria. L'obiettivo è quello di individuare ulteriori siti critici, caratterizzati da interessanti potenzialità di sviluppo, da recuperare".Lo rende noto l'assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini, in seguito all'approvazione Giunta regionale della della delibera che dispone un'ulteriore ricognizione per l'individuazione di complessi produttivi degradati e stabilisce modalità e termini della ricognizione."I criteri di questa seconda ricognizione - precisa Bini - saranno definiti di concerto con i consorzi. Rispetto alla prima,incentrata sugli immobili non utilizzati sopra i 5.000 metri quadrati di superficie, questa nuova mappatura riguarderà anche capannoni e aree industriali non più utilizzate di metratura inferiore".Nel settembre 2022 la Giunta regionale ha approvato in via definitiva il Masterplan, previsto dall'articolo 81 della legge SviluppoImpresa con cui ha definito le linee strategiche per la riconversione e la riqualificazione a fini produttivi di aree e/o edifici industriali non utilizzati, dismessi o degradati. Nel corso del 2023 è stato approvato l'elenco dei siti dismessi, riconosciuti quali Complessi produttivi degradati: ad oggi ne sono stati individuati 182.Entro il perimetro dei complessi produttivi degradati inseriti nel masterplan e riconosciuti dalla Giunta regionale, sono attivabili le misure contributive previste da Rilancimpresa FVG a beneficio di imprese e Consorzi di sviluppo economico locale, oltre che una specifica misura dedicata alla riqualificazione e riconversione produttiva sostenibile."Le attività di ricognizione ed aggiornamento dell'elenco dei complessi produttivi degradati si concluderanno in tempo utile per l'apertura dei bandi riferiti alle linee contributive sopra ricordate, in particolare, quella dedicata agli incentivi all'insediamento e alla riqualificazione e riconversione produttiva sostenibile" conclude Bini. ARC/EP/al