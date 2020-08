Att. produttive: Biofarma esempio radicamento in Fvg e forte crescita

Mereto di Tomba (Ud), 25 ago - La Regione guarda a Biofarma Group come a una realtà industriale d'esempio per tutto il tessuto produttivo del Friuli Venezia Giulia per la sua visione, per la capacità di investire in ricerca e innovazione e di creare alleanze e collaborazioni istituzionali e commerciali, per l'attenzione che ha dimostrato al territorio e al fattore umano: oltre a crescere dimensionalmente e nel fatturato, infatti, Biofarma Group è sempre più attrattiva anche per giovani e ambiziosi 'cervelli di rientro' e per lavoratori motivati.È quanto ha espresso l'assessore regionale alle Attività produttive a Germano Scarpa, presidente di Biofarma e componente del cda del gruppo nato ufficialmente pochi mesi fa dalla fusione tra Biofarma e Nutrilinea: un polo industriale specializzato nello sviluppo, produzione e confezionamento di integratori alimentari, dispositivi medici, farmaci a base di probiotici e cosmetici che ha il quartier generale a Mereto di Tomba e che dà lavoro a 730 dipendenti, divisi in quattro stabilimenti tra Veneto, Lombardia e Friuli.Un dato rende bene la capacità di attrarre forza lavoro: negli ultimi due anni sono stati accolti in azienda 42 stagisti e la quota di inserimento con contratto in apprendistato è stata del 95%.L'assessore si è recato oggi in visita al quartier generale, la cui nuova palazzina uffici, progettata con soluzioni di design e interamente realizzata in bioedilizia, con 420 metri cubi di legno di abete certificato Pefc provenienti in parte dalle foreste abbattute dalla tempesta Vaia, è di fatto stata inaugurata oggi.Il gruppo chiuderà il bilancio 2020 a 190 milioni di euro, con una crescita del 12%, dipendenti a quota 730, di cui il 70% donne, un nuovo stabilimento industriale che da gennaio ospita il reparto di confezionamento dei prodotti topici su una superficie di 3.800 metri quadrati interamente progettata in chiave 'lean manufacturing' e un avvenieristico polo logistico da oltre 20mila posti pallet.Sono complessivamente 170 le linee produttive: 50 dedicate alla produzione di cosmetici, integratori e dispositivi medici; 120 dedicate al confezionamento di cosmetici, integratori e dispositivi medici; 40 i Paesi del mondo in cui il Gruppo è presente (Europa, Nord America, Far East, Cina).Sostenibilità, risparmio energetico, impegno sociale ed etico (progetti di volontariato in favore dell'ospedale Vezo in Madagascar, collaborazione con la cooperativa Arte e libro di Udine per inserimento nel mondo del lavoro di persone con disabilità psichiche e fisiche) e grande impegno per tessere relazioni con gli istituti tecnici, le scuole, le Università e i percorsi di alta formazione regionali e nazionali con l'intento di favorire l'inserimento dei ragazzi nel mondo del lavoro e coltivare giovani talenti, fanno - è stato evidenziato - di Biofarma un orgoglio per la Regione.L'assessore ha giudicato il piano di sviluppo del Gruppo lungimirante e ambizioso, in linea con i contenuti del nuovo disegno di legge sull'economia che riprenderà l'iter legislativo a novembre e che la Regione vuole far diventare strumento per traguardare le sfide future. ARC/EP/ma