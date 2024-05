Att. Produttive: entro giugno 14mln per Fondo credito e garanzia Pmi

A breve norma per vincolare l'uso delle risorse regionali destinate ai Confidi alle imprese del FVGPordenone, 17 mag - Entro l'estate verrà pubblicato il bando per la gestione del Fondo di credito e garanzia per le piccole e medie imprese del Friuli Venezia giulia. Le risorse disponibili, pari a 14 milioni di euro, saranno gestite da Confidi e potrà essere utilizzato per concedere prestiti ed emettere garanzie con cui finanziare o coprire operazioni di investimento ma anche per sostenere esigenze di liquidità.Così si è espresso in sintesi l'assessore regionale alle Attività produttive intervenendo oggi all'assemblea ordinaria generale di Confidimprese svoltasi a Pordenone. Durante la seduta è stato approvato, all'unanimità, il bilancio del 2023 con un risultato di esercizio pari a 1,22 milioni di euro e un utile di 315 mila euro.L'esponente dell'Esecutivo, nel suo intervento, ha messo in risalto le varie operazioni che la Regione ha posto in essere negli anni a favore del sistema dei Confidi del Friuli Venezia Giulia, cifra che dal 2018 ad oggi ha raggiunto la soglia di circa 60 milioni di euro. Per la Regione queste sono risorse ben investite, che hanno permesso di fornire garanzie, prestiti e formazione in un territorio di oltre il 90 per cento di piccole e micro imprese.L'assessore regionale ha poi rivolto un plauso alle aggregazioni che sono state poste in essere tra le varie articolazioni dei Confidi, con lo scopo di creare massa critica al fine di essere più solidi sul mercato e reggere meglio alle criticità che le aziende devono affrontare. Tuttavia la Regione ha anche lanciato un monito, ovvero che le risorse erogate dall'Amministrazione regionale dovranno andare a beneficio del tessuto produttivo del Friuli Venezia Giulia. In questo senso a breve verrà approvata una norma con la quale la Regione vincolerà questi finanziamenti, affinché vengano destinati esclusivamente alle imprese che hanno sede in Friuli Venezia Giulia.Infine è stato ricordato che entro il mese di giugno la Regione pubblicherà il bando per la gestione del Fondo di credito e garanzia per le piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia che potrà contare su 14 milioni di euro. Delle risorse complessive, derivanti dal programma regionale 2021-2027 cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale, 10 milioni serviranno per il rilascio delle garanzie; gli altri 4 milioni potranno essere utilizzati invece per la concessione di prestiti a favore dei Confidi iscritti all'Albo degli intermediari finanziari o per raggruppamenti temporanei d'impresa che comprendano almeno un confidi vigilato. ARC/AL/gg