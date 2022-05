Att. produttive: Fcf di Fontanafredda esempio per welfare aziendale

Investimenti per lo sviluppo e 16 orari flessibili per il personale Fontanafredda, 19 mag - Con 87 dipendenti, tutti assunti con contratto a tempo indeterminato (in area dirigenziale il 50% sono donne), la "Fcf Fontanafredda Cold Forging" rappresenta un'eccellenza nel settore dell'industria metalmeccanica in Friuli Venezia Giulia con i suoi quarant'anni di esperienza nello stampaggio a freddo per l'automotive e nella meccanica di precisione. Lo ha sottolineato l'assessore regionale alle Attività produttive che ieri pomeriggio, nel suo costante monitoraggio "sul posto" di imprese e società del Friuli Venezia Giulia in questo delicato momento di difficoltà internazionale, ha raggiunto la sede dell'opificio, a Fontanafredda, complimentandosi con la direzione per gli importanti risultati raggiunti e per la grande attenzione al welfare aziendale. La "Fcf" agevola infatti il personale con orari flessibili per permettere una conciliazione tra esigenze produttive in fabbrica ed esigenze familiari e personali, con 16 differenti tipi di orario, oltre a un contratto di secondo livello che, tra parte variabile e fissa, può arrivare fino a 2.000 euro di premio annuale. Scelte, come ha rimarcato l'esponente dell'Esecutivo, che hanno contribuito a far crescere l'azienda in modo trasversale, in linea con le moderne buone pratiche da adottare per un'occupazione sostenibile. "Fcf" ritiene che i suoi collaboratori siano la fonte primaria del proprio successo. L'assessore regionale ha raccolto anche il sentire della direzione rispetto al delicato momento che stanno vivendo le aziende per il conflitto in Ucraina, per il caro materie prime e il caro energia. Ha ringraziato lo staff dirigenziale per l'impegno e la scelta di continuare a guardare al futuro con ottimismo nonostante le difficoltà contingenti. Con lungimiranza, per anticipare la rivoluzione del mercato automotive e uscire dalla componentistica legata al motore a combustione, negli ultimi 5 anni la "Fcf" ha investito 4 milioni di euro in nuovi macchinari e ha digitalizzato l'intero processo produttivo; sono già stati pianificati e sono in fase di realizzazione ulteriori investimenti per 3 milioni nel biennio 2022-23 per 5 nuove linee di produzione di componenti per lo sterzo. ARC/PT/ma