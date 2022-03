Att. produttive: Fedriga, Karton Sacile sviluppa utile modello green

Sacile, 28 feb - "Una azienda che sviluppa un utile modello di riciclo quale parte fondamentale del proprio business e in cui la sostenibilità fa parte della sua storia fin dall'avvio dell'attività". Lo ha detto il governatore Massimiliano Fedriga al termine della sua visita alla Karton di Sacile, azienda leader a livello europeo per la produzione di lastre in polipropilene utilizzate prevalentemente per il packaging nel settore del vetro e dell'automotive. Fondata nel 1967, avviando la produzione di imballi in cartone ondulato, nel tempo l'attività si è indirizzata sull'utilizzo del materiale plastico. Oltre al sito produttivo di Sacile, l'azienda conta anche su un altro stabilimento in Polonia, dando occupazione complessivamente a oltre 500 persone. Alla presenza del presidente della Karton Giovanni Bressan, del consigliere Piera Bressan, del sindaco di Sacile Carlo Spagnol e del sosttosegretario alla Transizione ecologica Vannia Gava, al governatore della Regione sono state illustrate le attività dell'azienda fortemente orientata all'export, con il 60 per cento della produzione rivolta al mercato straniero. "La forza della Karton - ha detto Fedriga al termine dell'incontro - è data dal fatto che fin dalla sua fondazione ha rivolto lo sguardo alla sostenibilità, intesa non solo come tutela dell'ambiente ma anche economica e sociale. Infatti il core business sta nella produzione di imballaggi in plastica prevedendo un riutilizzo del prodotto al termine del suo ciclo di vita; ciò è la dimostrazione evidente che, se usata intelligentemente, questa materia prima può avere impatto zero sull'ambiente rispetto ad altri materiali". Una delle difficoltà che il titolare ha posto in luce nell'illustrazione dell'attività è quella relativa al reperimento della manodopera da formare all'interno dell'azienda. Su questo tema il governatore ha evidenziato come l'argomento stia diventando comune a più di qualche realtà del territorio con la necessità di cambiare visione nelle politiche occupazionali. "In questo momento - ha detto Fedriga - dobbiamo interrogarci come 'sistema Paese' sul modo in cui venire incontro alle richieste di personale da parte delle imprese. Quando c'è grande necessità di manodopera si dovrebbero potenziare i percorsi di inserimento nel mercato del lavoro. In questo modo si ottiene un doppio vantaggio: da un lato si garantisce il personale alle imprese che cercano lavoratori e, dall'altro, si dà una maggiore stabilità alla persona che in questo modo può avere una prospettiva di vita migliore". ARC/AL/ma