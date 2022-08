Att. produttive: gruppo lavoro Regione per potenziare nautica diporto

Trieste, 1 ago - Verrà costituito un Gruppo di lavoro interdirezionale per individuare formule organizzative di coordinamento per il potenziamento della nautica da diporto.



Lo ha deciso la Giunta regionale su proposta dell'assessore alle Attività produttive e Turismo, che ha spiegato come la legge 6/2019 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale) preveda all'articolo 24 azioni per il potenziamento della nautica da diporto. In questo senso, l'istituzione di un gruppo di lavoro è finalizzata ad accelerare l'attuazione del suddetto articolo.



Tra le misure previste dall'articolo 24 ci sono: la semplificazione delle procedure autorizzative; l'incentivazione degli interventi di manutenzione; la valorizzazione della Laguna di Marano e Grado, del canale navigabile Litoranea Veneta e degli altri canali navigabili del territorio regionale; l'istituzione di capitoli di finanziamento agevolato a favore delle attività di settore, quali porti turistici, marina, dry marina o marina resort; il rafforzamento di PromoTurismoFVG per la promozione del settore della nautica da diporto, anche con il coinvolgimento diretto degli istituti scolastici regionali.



Il Gruppo di lavoro avrà carattere interdirezionale - ha reso noto l'assessore - e coinvolgerà tutte le competenze interessate nella disciplina delle attività del diporto nautico: la direzione centrale attività produttive e turismo, che avrà l'incarico di coordinare il gruppo; la direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile; la direzione centrale infrastrutture e territorio; la direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche; la direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi. ARC/EP/pph