Att. produttive:imprese Fvg estero sono punti ascolto tendenze mercato

Incontro a New York tra il governatore, l'assessore alle Attività produttive e i rappresentanti della SolariNew York, 19 apr - Le aziende regionali operanti all'estero, oltre a essere un modello da seguire per il tessuto produttivo del Friuli Venezia Giulia, sono importanti 'punti d'ascolto' delle tendenze economiche internazionali. Le missioni all'estero, durante le quali non mancano le occasioni di confronto con tali realtà, permettono quindi di acquisire una visione ad ampio spettro utile per definire le politiche di sviluppo regionale. Un discorso che acquisisce una valenza ancora maggiore quando si ha a che fare con aziende consolidate che rappresentano l'eccellenza del Friuli Venezia Giulia nel mondo, come la Solari.È questo, in sintesi, il concetto dal governatore e dall'assessore regionale alla Attività produttive dopo l'incontro con il direttore commerciale e l'area manager della Solari, Jacopo Zuliani e Francesco Casarsa, avvenuto a New York nell'ambito della missione istituzionale negli Stati Uniti targata Friuli Venezia Giulia.La Solari di Udine è un'azienda storica che affonda le proprie radici in Friuli Venezia Giulia ed è leader mondiale nei settori dei sistemi a orologeria d'informazione al pubblico, di orologeria industriale, di gestione delle presenze e di controllo degli accessi e può vantare tra i tanti riconoscimenti ottenuti, di aver più volte visto i propri prodotti ottenere il "Compasso d'oro". ARC/MA/gg