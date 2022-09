Att. produttive: patto di sviluppo turistico-commerciale per Latisana

Latisana, 5 set - Sviluppo turistico e commerciale di Latisana attraverso il distretto del commercio, promozione e valorizzazione del territorio limitrofo facendo leva sui suoi maggiori punti di forza, come le darsene di Aprilia Marittina e le eccellenze enogastronomiche. È quanto emerso oggi dall'incontro avuto dall'assessore regionale alle Attività produttive e al Turismo con l'Amministrazione comunale di Latisana e gli operatori economici locali.



Il territorio di Latisana - ha rimarcato l'esponente della Giunta - rappresenta un'area strategica per la sua vicinanza alle località balneari e per la sua storica vocazione di centro emporiale, che necessita di essere recuperata. Si tratta di uno dei centri più attivi della Bassa friulana, in grado di soddisfare anche le esigenze di chi possiede un'imbarcazione e può usufruire dei servizi del complesso turistico di Aprilia Marittima che, grazie alle tre darsene e agli oltre 2500 posti barca, è uno dei più importanti porti turistici dell'Alto Adriatico. Particolarmente intensa è l'attività promozionale che PromoTurismo sta svolgendo per questo sito, ad esempio tramite la partecipazione a Fiere di settore nazionali (come il Salone Nautico di Venezia), visite guidate che coinvolgono anche i media stranieri e la pubblicazione di redazionali e pagine pubblicitarie dedicate sulle maggiori riviste specializzate.



L'esponente della Giunta ha ribadito il pieno sostegno all'Amministrazione comunale per il rilancio della vocazione emporiale attraverso il distretto del commercio di Latisana, presentato di recente e che vede coinvolte, oltre al comune, anche la Pro Latisana, Confcommercio, la Coldiretti e la Cooperativa Sincero. Nello specifico, il progetto prevede la rigenerazione del territorio di Latisana con azioni mirate che coinvolgono il centro storico, le frazioni, le aziende agricole e l'area del fiume Tagliamento.



Nel corso dell'incontro sono stati presentati all'assessore anche alcuni esempi di sinergie virtuose attuate nel latisanese, come quella della rete "Sincero" che raggruppa 12 aziende agricole locali e che punta a "fare squadra" per promuovere i prodotti del territorio online e a sperimentare soluzioni di ricettività.



L'assessore ha infine colto l'occasione per rassicurare gli operatori del territorio circa il nuovo impianto di laminazione che potrebbe sorgere nella zona industriale Aussa Corno, a fronte di un investimento privato di circa un miliardo di euro e che porterà alla creazione di circa mille posti di lavoro. L'attenzione per la sostenibilità e l'impatto ambientale dell'investimento, ha ribadito il rappresentante dell'Esecutivo, è massima, come testimoniato dal coinvolgimento in merito degli esperti delle Università di Udine e di Trieste. ARC/PAU/gg