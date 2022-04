Att. produttive: Regione supporta investimenti per sviluppo imprese

Carlino, 30 apr - Investimenti in innovazione e nella sicurezza del lavoratore per un'azienda che dal 1979 ha saputo rinnovarsi ed espandersi anche sui mercati internazionali. Sono alcuni degli elementi sottolineati dagli assessori regionali alle Attività produttive e Turismo e alle Infrastrutture e Territorio, intervenuti oggi a Carlino, all'inaugurazione del nuovo show-room di Nautica Ceccherini, azienda leader nel mondo dei servizi della nautica da diporto.



Come ha ricordato l'assessore alle Attività produttive e Turismo, grazie anche ai contributi regionali, l'azienda ha potuto attuare miglioramenti nelle attrezzature e nella sicurezza del lavoratore a cui sono stati dedicati specifici corsi di formazione.



L'assessore alle Infrastrutture e Territorio ha invece sottolineato, come questa realtà sia la storia di una famiglia e di un'impresa radicata sul territorio che si è evoluta negli anni: ha saputo crescere e dare risposte al mercato anche grazie ad un'attenzione costante in ricerca e sviluppo.



La continuità familiare nella gestione aziendale, per l'assessore alle Attività produttive, dimostra la presenza in Friuli Venezia Giulia di tante famiglie capaci di trasmettere da una generazione all'altra l'amore per il proprio lavoro.



Gli investimenti aziendali continueranno anche nei prossimi anni con un'attenzione alla sostenibilità e, fra i progetti, vi è anche la creazione di un'imbarcazione a propulsione elettrica e lo sviluppo della gamma. ARC/LP/pph