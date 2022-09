Att. produttive: Settembre Latisanese è festa di territorio unito

Latisana, 16 set - Settembre Latisanese è una manifestazione di lunga storia e tradizione che rappresenta la vivacità di un sistema territoriale che sta lavorando insieme perché Bassa friulana ritorni ad esprimere al meglio il suo grande potenziale.



Lo ha sottolineato l'assessore regionale alle Attività produttive all'inaugurazione della manifestazione che si svolge da oggi fino a domenica nel centro di Latisana, organizzata dalla Pro loco coordinando oltre 50 espositori e un ricco programma di appuntamenti, concerti, offerte gastronomiche per tutti i gusti.



L'esponente della Giunta regionale, accompagnato dall'assessore alle Infrastrutture, ha tagliato il nastro nella ritrovata sede di piazza Matteotti che durante le restrizioni dovute al Covid era stata temporaneamente accantonata, sottolineando la numerosa e qualificata presenza di tanti amministratori del territorio, segno di una alleanza importante per il rilancio del tessuto socioeconomico del mandamento e ha ribadito il sostegno della Regione e il ringraziamento ai tanti volontari che sono uno tra i pilastri della coesione della comunità.



Prima di iniziare l'inaugurazione il Comune ha richiesto un minuto di silenzio per le popolazioni delle Marche colpite dall'alluvione, rinnovando la vicinanza di una comunità che ben conosce - è stato ricordato - la terribile esperienza dovuta ai dissesti idrogeologici. ARC/EP/pph