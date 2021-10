Attività produttive: Bini, Barzan esempio lungimiranza e innovazione

Zoppola, 9 0tt - Un'azienda di un settore importante, che dopo 80 anni si sposta dalla sede storica per aprire una nuova sede operativa di vendita a Poincicco di Zoppola, lungo l'asse viario della statale 13, con l'obiettivo di ampliare la propria visibilità, privilegiando una precisa scelta di marketing al fine di allargare ulteriormente le proprie prospettive di mercato. Una scelta che ci dimostra come l'imprenditoria locale sappia mantenere quella visione lungimirante e di progettazione a lungo termine che ha consentito al tessuto economico produttivo del Friuli Venezia Giulia di affermarsi e farsi conoscere nel mondo. Alla radice di questo successo vi è anche la continuità familiare che l'imprenditore Flavio Barzan intende mantenere coinvolgendo i suoi figli nella nuova realtà, motivando anch'essi alla luce dei valori che si riscontrano negli imprenditori del Friuli Venezia Giulia. Con queste parole l'assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, è intervenuto alla inaugurazione della nuova sede operativa dell'azienda arredamenti Martinel. I valori dell'imprenditoria, la capacità di progettare e assecondare le scelte d'arredo di tendenza, assieme alla capacità di selezionare prodotti di pregio, sono gli elementi che hanno permesso a Barzan, ha aggiunto Bini, di sviluppare la propria azienda facendola divenire, con la nuova sede, un ulteriore elemento attrattivo in una zona già molto frequentata e dinamica, arricchendo così ulteriormente, ha concluso, l'offerta commerciale del territorio. ARC/CM/pph