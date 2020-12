Attività produttive: Bini, il futuro è digitalizzazione e innovazione

Udine, 9 dic - L'assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, è intervenuto in videoconferenza all'evento organizzato da Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa sul tema 'Advanced Manufacturing Valley' (AMV), teso a prospettare un progetto di sviluppo del Friuli Venezia Giulia, basato sulla valorizzazione delle eccellenze del manifatturiero, coniugata allo sviluppo della digitalizzazione."Si tratta di un progetto sul quale abbiamo voluto puntare - ha detto Bini - riscoprendo le eccellenze del settore manifatturiero e le sue potenzialità, per poter creare un effetto indotto virtuoso per l'attrazione di talenti, tecnologie, casi aziendali e dunque, anche di investimenti. Un processo virtuoso - ha proseguito l'assessore - che la Regione intende sostenere attraverso il disegno di legge SviluppoImpresa".Bini, quale ricetta per traghettare il Friuli Venezia Giulia verso la 'valle manifatturiera' del futuro, ritiene innanzitutto che vada posta al centro dell'azione la persona, con le sue aspettative e potenzialità, mettendo a sistema e sviluppando le progettualità già in atto sul territorio, avvalendosi delle competenze regionali."Occorre, poi, sviluppare la digitalizzazione delle imprese: non a caso questi incontri - ha precisato l'assessore - ottengono nel contempo l'effetto di favorire la contaminazione dei risultati di eccellenza, della conoscenza, della spinta verso l'innovazione che, oggi, si sintetizza in particolare nella digitalizzazione, un processo rispetto al quale la nostra realtà, pur essendo trainante in diversi settori economici, sconta ancora uno svantaggio proprio nell'innovazione e nella modernizzazione dei processi produttivi e del sistema aziendale"."E' soprattutto - ha puntualizzato Bini - un tessuto imprenditoriale fatto per quasi il 95 per cento di piccole, medie, ma anche micro imprese com'è il nostro, a dover compiere un ulteriore salto di qualità verso la digitalizzazione, per evitare il rischio di desertificazione di un sistema che ha saputo reggere a sfide importanti, ma che deve necessariamente adeguare i propri strumenti. Per traguardare nuovi lidi ed essere competitivi nei mercati occorre rafforzare il tessuto produttivo regionale, partendo dai punti di forza che ci sono nel territorio, quali, per esempio, i cluster, i consorzi, i centri di innovazione e di ricerca, le università. È da questo insieme di eccellenze che può e deve nascere la spinta a una contaminazione di valori e obiettivi capaci di dare sicurezza all'intero sistema economico regionale".Un altro esempio virtuoso può derivare dalle numerose start-up presenti e cresciute sul nostro territorio che pongono, ha evidenziato Bini, il Friuli Venezia Giulia tra le prime realtà in Italia."L'obiettivo - ha concluso - deve essere quello di far sedere le tante eccellenze a un unico tavolo di confronto, perché si sfidino sul tema della innovazione, com'è accaduto nell'evento odierno, mettendo in risalto progetti che la Regione non mancherà di sostenere". ARC/CM/ep