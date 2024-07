Attività produttive: Bini, Ilcam Group è importante per industria Fvg

Cormons, 17 lug - "Quella odierna è una giornata importante per Ilcam ma anche per l'intera comunità regionale. Rendiamo infatti omaggio a Tullio Zamò, uno dei suoi fondatori, che oggi avrebbe compiuto cento anni. Un imprenditore straordinario e un pioniere dello sviluppo industriale in Friuli Venezia Giulia. Allo stesso tempo festeggiamo sia i primi 65 anni di attività di un grande gruppo del nostro territorio che una famiglia che ha saputo tramandare alle giovani generazioni la voglia di fare impresa e di far crescere la propria azienda. Una realtà che l'Amministrazione regionale continuerà a sostenere con convinzione".

Lo ha affermato a Cormons l'assessore alle Attività produttive Sergio Emidio Bini che oggi, insieme all'assessore al Lavoro Alessia Rosolen, ha partecipato all'inaugurazione della nuova unità Ilbord 2 di Ilcam Group.

Una struttura che va ad aggiungersi a Ilbord per le lavorazioni di bordatura che consente al gruppo di far fronte alla domanda in modo ancora più rapido, garantendo sempre standard qualitativi di eccellenza grazie a impianti che impiegano tecnologie di ultimissima generazione.

Ilcam Group, leader in Europa nella produzione di componenti per mobili, si rivolge in particolare ai produttori e ai rivenditori di arredamento e ai distributori di componenti per questo settore.

Nel corso della presentazione è stato sottolineato che questa importante realtà vanta 1400 collaboratori e un fatturato che si aggira sui 300 milioni di euro con un livello di esportazione dei propri prodotti che tocca il 95%. A livello tecnologico utilizza già 79 robot, mentre altri 10 stanno per essere inseriti nei diversi processi industriali.

"Ilcam va lodata anche perché ha saputo creare una filiera puntando su imprese e professionisti del Friuli Venezia Giulia. Oggi è sempre più strategico - ha puntualizzato Bini - valorizzare la cosiddetta catena cortissima".

"Inoltre la storia di questa azienda ci emoziona perché ha avuto la capacità di coinvolgere ottimi collaboratori, facendo crescere nel tempo un'eccezionale squadra di persone. Non possiamo infatti sottovalutare - ha aggiunto l'esponente della Giunta Fedriga - che sono ben 1400 le famiglie che quotidianamente traggono benessere da questa importante impresa".

"Il gruppo ha voluto infine realizzare una struttura funzionale e gradevole da un punto di vista estetico, facendo oltretutto un investimento significativo in tema di sostenibilità ambientale. Scelte concrete - ha concluso Bini - per salvaguardare l'ambiente e preservare le risorse naturali attraverso l'adozione di materiali e processi produttivi ecologici che rispondono alla volontà di lasciare in eredità alle generazioni future un domani migliore".

Durante l'iniziativa sono stati festeggiati anche i primi 50 anni dalla fondazione di Licar, entrata a far parte di Ilcam Group nel 2014 per arricchire l'offerta al cliente con la tecnologia del "wrapping". L'azienda realizza infatti ante dalle caratteristiche inedite per design, prestazioni e sostenibilità impiegando principalmente la tecnologia dell'avvolgimento, concentrandosi sullo studio di nuovi materiali e sulle loro combinazioni. ARC/RT/gg