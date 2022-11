Attività produttive: Bini, imprese Fvg sono modello di resilienza

L'intervento dell'assessore alla presentazione del report "Fvg digitale" Tavagnacco, 23 nov - "Se in questi anni complicati le imprese del Friuli Venezia Giulia hanno dimostrato resilienza e resistenza lo si deve a un sistema virtuoso nato dall'impegno e dalla collaborazione tra Regione, enti locali, cluster, associazioni di categoria e consorzi di sviluppo economico e locale. Un network che sta lavorando intensamente per dare alle attività produttive del territorio il sostegno di cui hanno bisogno". Con queste parole l'assessore alle Attività produttive Sergio Emidio Bini ha portato il saluto della Giunta regionale alla presentazione del report "Fvg digitale-Le imprese Ict in Fvg" svoltasi oggi nella sala consiliare del Comune di Tavagnacco. Si tratta di un volume realizzato dal Distretto delle tecnologie digitali del Friuli Venezia Giulia, con il contributo della Regione e il partenariato delle università di Trieste e Udine, che traccia un quadro globale del comparto informatico e digitale in regione, affrontando annualmente un tema specifico. Quest'anno l'approfondimento si concentra in particolare sulle strategie di welfare adottate dalle aziende per valorizzare i talenti. Soffermandosi sugli ambiti analizzati nel report, Bini ha ricordato l'impegno dell'Amministrazione regionale per l'attrazione e il trattenimento di risorse umane sul territorio, anche tramite l'istituzione dell'agenzia "Lavoro & sviluppoimpresa". Sul tema della formazione, l'assessore ha invece rilevato che "il lavoro degli istituti tecnici superiori sta gradualmente portando a recuperare il terreno perso in questi anni a livello nazionale". Il volume contiene lo studio di 14 casi aziendali che fotografano le qualità ed eccellenze digitali presenti in regione e testimoniano le misure che le imprese stanno adottando per affrontare e gestire la carenza di risorse umane. ARC/PAU/,a