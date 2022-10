Attività produttive: Bini, investire in Fvg è vantaggioso

L'assessore ha aperto i lavori della conferenza internazionale sulla metallurgia a Trieste Trieste, 26 ott - "È un onore ospitare un simposio internazionale sulla metallurgia, con la presenza di esperti del settore provenienti da tutto il mondo, in una regione come il Friuli Venezia Giulia che è riuscita in questi anni a crescere in maniera importante, nonostante le difficoltà legate a pandemia, conflitti internazionali e caro energia". Con queste parole l'assessore alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, ha aperto i lavori della 12esima "International rolling conference", la conferenza internazionale organizzata dall'Associazione italiana di metallurgia (Aim) per tramite del Team Danieli. Un evento che da oggi a venerdì riunisce nelle sale della Stazione marittima di Trieste produttori, manager e ricercatori che rappresentano l'eccellenza mondiale nel campo siderurgico. Dopo aver portato i saluti del governatore Massimiliano Fedriga, l'assessore ha elencato agli ospiti le azioni virtuose attuate dalla Regione per attrarre investimenti sul territorio e i motivi che rendono vantaggioso l'avvio di nuove iniziative economiche sul territorio. "Chi viene a investire in Friuli Venezia Giulia - ha spiegato Bini - oltre a non versare l'Irap per i primi tre anni, può beneficiare di altre agevolazioni come le defiscalizzazioni per le nuove assunzioni, i contributi a fondo perduto per gli imprenditori che aprono nuove attività e quelli destinati alla formazione e alla ricerca. Ambito, quest'ultimo, che vede la nostra regione ai primi posti su scala internazionale". L'esponente della Giunta ha inoltre ricordato il lancio del progetto relativo alla Valle dell'idrogeno (in collaborazione con Slovenia e Croazia) e l'istituzione dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, a cui "gli imprenditori possono rivolgersi per ottenere informazioni su tutte agevolazioni offerte dalla nostra Regione". Nel corso delle tre giornate in programma, i partecipanti alla conferenza sulla metallurgia si confronteranno sullo stato dell'arte delle più avanzate tecnologie e approfondiranno dettagli tecnici per lo sviluppo della moderna siderurgia che, per alcune produzioni, già impiega energie pulite e soprattutto garantisce emissioni di CO2 prossime allo zero. ARC/PAU/gg