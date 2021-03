Attività produttive: Bini, nuovo servizio completa attrattività area

Pordenone, 8 mar - "Un nuovo tassello che va a completare l'offerta dei servizi destinati a favorire lo sviluppo del tessuto economico-produttivo del Pordenonese, rafforzando la dinamicità di un territorio che ha dimostrato di saper tenere alla crisi". Con queste parole, l'assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, è intervenuto all'inaugurazione del ristorante "Aromi&sapori", in viale Zanussi a Pordenone, struttura che si propone di offrire un supporto importante alle realtà industriali e artigianali dell'area. L'attività, in un periodo come quello che stiamo attraversando, si rivela, ha specificato l'esponete dell'esecutivo Fedriga - "un servizio significativo per i lavoratori di un'area attrattiva e densa di insediamenti". "E' un segnale importante - ha detto Bini - quello trasmesso dall'evento odierno, perché evidenzia che la voglia di fare e di ripartire c'è, supportata anche dal saper fare squadra fra istituzioni". "L'area pordenonese - ha aggiunto l'assessore - è una terra effervescente: tante idee che qui sono nate, sono state prese a esempio per l'intero Friuli Venezia Giulia, e l'effervescenza che vi ho riscontrato in questo difficile momento è un valore aggiunto". "Non si tratta infatti - ha precisato Bini - di una semplice mensa, alla quale potranno accedere i lavoratori così come i cittadini, ma rappresenta un esempio dell'evoluzione dei servizi annessi allo sviluppo economico". Il ristorante, della categoria "people restaurant", è stato realizzato da Elior con il sostegno di Confindustria Alto Adriatico, che, come ha specificato il presidente Michelangelo Agrusti, vuole assicurare un supporto alle imprese, ai lavoratori, ma anche al territorio. ARC/CM/al