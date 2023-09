Attività produttive: Bini, Regione supporta aziende Terziario

Prime risorse stanziate pari a 3,7 mln, domande dal 12 ottobre Udine, 25 set - "Dal 12 ottobre al 12 dicembre di quest'anno, le imprese del Terziario potranno fare istanza per richiedere i contributi a fondo perduto per investimenti all'interno delle proprie realtà. Abbiamo finanziato con 3,7 milioni di euro un nuovo bando a valere sull'ex art. 100, per la promozione e il sostegno alle micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio. Si tratta di una misura concreta con cui l'Amministrazione regionale continua ad impegnarsi per supportare gli imprenditori del territorio, risorse importanti a favore dello sviluppo dell'economia del Friuli Venezia Giulia". Lo ha riferito l'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, in occasione della presentazione, nella sede di Confcommercio Udine, delle linee principali del bando davanti ad un centinaio di aziende e alla presenza, fra gli altri, del presidente di Confcommercio regionale Giovanni Da Pozzo che ha ringraziato la Regione per l'attenzione rinnovata a favore delle Piccole e medie imprese del terziario che necessitano di fondi, come quelli dell'articolo 100, per rimanere competitive in un contesto economico non facile dove l'accesso al credito non è più agevole come avveniva nel periodo pandemico e i costi sono gravosi. Nel dettaglio, le linee di investimento ammesse a contributo riguardano i lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione e l'acquisto di arredi, attrezzature e strumentazioni, sistemi di videosorveglianza e sicurezza e sistemi per l'accrescimento dell'efficienza energetica; l'adeguamento di strutture e impianti alle normative vigenti in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro e antinquinamento; l'acquisto e l'attivazione di tecnologie digitali; l'acquisto di automezzi. Bini ha ricordato inoltre alcuni cambiamenti rispetto agli anni precedenti: "il bando è diventato a sportello - ha spiegato infatti l'assessore - per accelerare le procedure burocratiche e andare incontro alle esigenze delle aziende". La spesa ammissibile è compresa tra un minimo di 5mila e un massimo di 75mila euro, con l'eccezione dell'acquisto di automezzi. Per quest'ultima tipologia di investimento la spesa ammissibile va da un minimo di 3mila a un massimo di 5mila euro. Le istanze di contributo potranno essere presentate attraverso il sistema istanze on line a cui si potrà accedere dal sito istituzionale della Regione dal 12 ottobre. ARC/LP/al