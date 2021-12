Attività produttive: Bini, strategico dialogo costante con imprese Fvg

Meduno, 13 dic - "Per l'Amministrazione regionale è strategico mantenere un contatto diretto con le attività produttive del Friuli Venezia Giulia. Questa è una caratteristica che, fin dall'inizio, contraddistingue la nostra attività di governo. È assolutamente indispensabile dialogare con chi fa impresa e con i lavoratori". Lo ha affermato l'assessore alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini che questa mattina, insieme al governatore Massimiliano Fedriga ha visitato a Meduno lo stabilimento della Roncadin spa. "Si tratta di un'eccellenza che dà lavoro a circa 800 persone e che - ha spiegato Bini - è cresciuta moltissimo negli ultimi anni". "Il Friuli Venezia Giulia - ha aggiunto l'assessore - si sta facendo conoscere in tutto il mondo anche grazie a brand, imprenditori e aziende importanti come la Roncadin". "In questa fase la nostra Regione sta ripartendo con grande slancio. I dati sono molto confortanti sia per quanto riguarda il prodotto interno lordo che per l'export. Il merito - ha sottolineato Bini - è proprio di chi fa impresa, affrontando le turbolenze del mercato, in un periodo non certo facile a causa della diffusione del Coronavirus". "La Roncadin inoltre è un'azienda che, in linea con le spinte attuali dell'economia, riesce a essere leader del mercato mantenendo una spiccata sensibilità ambientale che - ha concluso Bini - si concretizza nella realizzazione sul territorio di iniziative sostenibili e circolari". ARC/RT/ma