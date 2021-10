Attività produttive: Bini, valorizzare Pordenone e suoi eventi

Incontro in Municipio con il sindaco Ciriani e gli assessori Miot e Parigi Pordenone, 27 ott - La valorizzazione di una città che sta sempre più crescendo e l'attenzione nei confronti dei grandi eventi che permettono al capoluogo del Friuli Occidentale di farsi sempre più spazio nel panorama regionale e nazionale sono stati solo alcuni degli argomenti al centro dell'incontro svoltosi oggi in Municipio tra il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani e l'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini. Al vertice erano presenti anche Samantha Miot e Alberto Parigi, rispettivamente assessori comunali alle Attività produttive e alla Cultura. Nel corso dell'incontro, il primo cittadino e l'assessore regionale hanno avuto modo di confrontarsi su una serie di iniziative che il Comune intende avviare nel corso di questa nuova legislatura, a partire da quelle legate al commercio e alle attività produttive. Inoltre l'attenzione è stata focalizzata anche sui grandi eventi che la città si appresta ad organizzare con l'intento di richiamare nel territorio un numero sempre maggiore di visitatori. "Il vertice con il sindaco e gli assessori della giunta Ciriani - ha detto Bini al termine della riunione - è stato molto proficuo perché ci ha permesso innanzitutto di compiere una panoramica sulle attività intraprese dall'amministrazione nel recente passato e capire dove sia necessario rinforzare il sostegno per portare a compimento alcuni percorsi virtuosi. Inoltre l'incontro è servito soprattutto per tracciare un percorso per il futuro in una città che sta sempre più crescendo e dove le attività produttive e il commercio ricoprono un ruolo di grande importanza. Infine, un passaggio è stato dedicato anche ai grandi eventi, in una città come Pordenone per la quale la Regione ha sempre avuto un occhio di riguardo in special modo per le manifestazioni di carattere culturale". ARC/AL/gg