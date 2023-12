Attività produttive: Bini, Villa Russiz è esempio di impresa virtuosa

Capriva del Friuli, 19 dic - "L'operazione di rilancio di questa storica Villa e del suo patrimonio, che ha visto protagonista la Camera di Commercio della Venezia Giulia, sta proseguendo con successo e lo testimoniano proprio i minori accolti nella Casa Famiglia a cui vengono destinati i proventi dell'attività vitivinicola. Si tratta di un percorso ancora lungo e che prevedrà in futuro ulteriori investimenti, ma la Regione non farà mancare il proprio sostegno. Questa Fondazione è testimone di una storia centenaria e di una terra generosa e unica, che ha saputo valorizzare grazie alla grande capacità di fare sistema e al costante impegno per la solidarietà nei confronti dei più piccoli e dei più deboli". Sono le parole dell'Assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, intervenuto oggi alla cerimonia di scambio di auguri natalizi tra il Consiglio di amministrazione e il personale della Fondazione Villa Russiz, al quale è seguita la consegna dei regali di Natale ai minori accolti presso la Comunità Socio Assistenziale "Casa Elvine". L'Assessore ha ringraziato il Cda, nella figura del presidente Antonio Paoletti, e il personale della Fondazione, per la professionalità e il lavoro svolto, ricordando come "proprio grazie ad un'impresa in salute e ben condotta sia possibile compiere atti di solidarietà concrete e sostenere Casa Elvine". Qui, i piccoli ospiti possono trovare un'accoglienza di tipo familiare, con una proposta formativa che valuta la situazione concreta del minore e la sua condizione di precarietà. Oltre ad ottenere il nuovo accreditamento di Casa Elvine, che potrà ospitare fino a un massimo di 18 minori, è stato sottolineato che Fondazione Villa Russiz chiude l'esercizio con un incremento delle vendite vitivinicole del 55 per cento rispetto al 2022, anno che aveva già registrato un incremento del 45 per cento rispetto al 2021. Negli ultimi due anni c'è stata una forte crescita della riconoscibilità del marchio Villa Russiz, sul mercato nazionale ed internazionale. Ad oggi, sono oltre 300 i premi e i riconoscimenti ottenuti dall'Azienda vitivinicola, a dimostrazione dell'alto livello qualitativo dei vini prodotti. Nel rivolgere i migliori auguri di buon Natale da parte di tutta l'Amministrazione Regionale agli ospiti di "Casa Elvine", l'assessore ha ribadito che "grazie a un progetto di sviluppo finalmente solido e sostenibile e al sostegno fattivo della Regione, si potrà consentirà un futuro positivo e ricco di opportunità ai ragazzi e alle ragazze che oggi vi sono ospitati". ARC/COM/al