Attività produttive: Frappa, 50 anni di innovazione nell'edilizia

L'azienda nata nel 1972 è leader nella progettazione e costruzione degli edifici



Camino al Tagliamento, 22 lug - Frappa, una realtà a conduzione familiare fortemente radicata nel territorio, è l'esempio della capacità di fare impresa tipica della nostra Regione; un'azienda che fa parte di quella categoria di artigiani, commercianti e imprenditori del Friuli Venezia Giulia che è stata in grado di resistere alle sfide più difficili del mercato - la pandemia ma non solo - anteponendo l'interesse dei propri collaboratori a quello personale, con grande senso di responsabilità. Questa la sintesi del messaggio dell'assessore regionale alle Attività produttive intervenuto alla cerimonia per il 50° della fondazione dell'azienda di Camino al Tagliamento.



Fondata da Giuseppe Frappa nel 1972, l'impresa è specializzata nella realizzazione di opere strutturali, intese sia come costruzione di nuove strutture sia come recupero di preesistenze. Consolidata, inoltre, l'esperienza nella gestione dei cantieri, attraverso la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza. Nel 1998 l'organigramma societario ha visto l'ingresso dei due figli Riccardo e Renato che, come è stato evidenziato nel corso della cerimonia, incarnano con professionalità e serietà il futuro dell'azienda.



L'esponente della Giunta ha infine sottolineato il ruolo della Regione a fianco delle imprese e di chi crea lavoro e investe sul territorio, oltre che l'importanza di un'alleanza seria tra pubblico e privato per affrontare le sfide economiche e geopolitiche del presente. ARC/PAU/pph