Attività produttive: Thermokey storia di successo imprenditoriale Fvg

Rivarotta di Rivignano Teor, 9 apr - Una nuova tecnologia per recuperare calore e utilizzarlo per teleriscaldamento, produzione di energia elettrica e per l'efficientamento di sistemi di sbrinamento nelle celle frigorifere: è il progetto a cui sta lavorando il settore ricerca e sviluppo della Thermokey e che potrebbe portare a regime a raddoppiare le capacità produttive dell'azienda di Rivarotta di Rivignano Teor.Il progetto è stato illustrato all'Amministrazione regionale, alla presenza anche del sindaco di Rivignano Teor, dai vertici dell'azienda, fondata nel 1991 e rilevata dopo un forte periodo di crisi di debito nel 2013 dall'attuale compagine societaria. Dai 23 milioni di fatturato oggi l'azienda, che produce macchine per lo scambio termico per uso refrigerazione e riscaldamento industriale, conta 200 dipendenti ed esporta in 40 Paesi, prevalentemente di area Ue, punta a chiudere il 2022 a quota 50 milioni di fatturato. Il mercato sta crescendo del 5% annuo costantemente, trainato anche dalla forte richiesta di sistemi di condizionamento, macchinari per la filiera del freddo e per il raffreddamento dei data center. Gli investimenti in ricerca hanno già portato l'azienda a diventare leader in Italia nella gamma degli scambiatori di calore performanti.La Regione, ha rilevato l'assessore alle Attività produttive, ha avuto modo di visitare un'importante azienda del Friuli Venezia Giulia che in questi anni difficili è cresciuta molto, grazie alla capacità imprenditoriale della nuova proprietà e della dirigenza, dando occupazione a tante maestranze del territorio. Inoltre questa realtà produttiva ha messo in atto il giusto modello culturale e la capacità di sensibilizzare i propri dipendenti, due chiavi di successo che qui sono esemplari.L'occasione della visita della Regione, che ha garantito ascolto e collaborazione istituzionale, è servita anche per approfondire con contatti diretti il modo in cui le aziende del territorio stanno affrontando la difficile congiuntura economica. Investendo in formazione e ricerca, con la costante elaborazione di soluzioni green che hanno portato allo sviluppo di tre brevetti, la Thermokey ha potuto reagire con prontezza alle difficoltà: tempestivi approvvigionamenti di materiale e una politica attenta sui mercati hanno contenuto per ora i più severi effetti avversi. ARC/EP/al