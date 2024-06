Audace: Fedriga, fare subito chiarezza su cause incidente

Il governatore interviene su quanto accaduto alla motonave che collega Trieste a GradoTrieste, 13 giu - "È necessario intervenire subito per fare chiarezza e accertare se ci sia qualsiasi tipo di responsabilità. Bene ha fatto, in tal senso, la competente Azienda di trasporto pubblico locale di Gorizia a presentare una formale denuncia all'autorità giudiziaria per fare piena luce sulla natura del sinistro".Lo ha detto oggi il governatore Massimiliano Fedriga a commento dell'incidente occorso alla motonave Audace con a bordo 85 persone, tutte tratte in salvo dai soccorritori.L'altra priorità in questo momento, come ha sottolineato il massimo esponente della Giunta regionale, è garantire agli utenti una rapida ripresa del servizio, al fine di creare meno disagi possibili agli utenti.Infine, Fedriga ha voluto rivolgere un ringraziamento, a partire dalla Capitaneria di porto e dal comandante Luciano Del Prete, a tutti coloro che si sono prodigati nei soccorsi, dimostrando competenza e professionalità. Tra questi: i Vigili del fuoco, la Protezione civile regionale, la Sores, la Sogit, la Guardia di finanza e i volontari. ARC/GG/ma