Aussa Corno: Bini, prediligere altre tipologie di investimento

Trieste, 1 set - "In seguito agli approfondimenti svolti e vista anche la complessità della manifestazione d'interesse pervenuta, è emerso come nell'area industriale Aussa Corno sia opportuno prediligere altre tipologie di investimento, in un'ottica di maggiore compatibilità con il territorio interessato, anche tenuto conto delle osservazioni e valutazioni manifestate dai Comuni dell'area".È il commento dell'Assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, in merito alla delibera di generalità portata all'attenzione della Giunta in data odierna e inerente il progetto integrato di infrastrutturazione industriale, capacità logistica e implementazione dell'accessibilità al porto del Comune di San Giorgio di Nogaro."Resta comunque ferma - ha specificato l'assessore Bini - la volontà di investire sull'infrastrutturazione dell'area Aussa Corno e del suo porto al fine di agevolare e rafforzare le aziende esistenti e di attrarre nuovi investimenti che, come già ribadito, dovranno essere compatibili con le specifiche del territorio". ARC/COM/ma