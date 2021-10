Aut.locali: al Cal ddl politiche famiglia, giovani, pari opportunità

Udine, 12 ott - Il Consiglio delle autonomie locali si riunirà domani, alle ore 15.30, in modalità on line.



Oltre all'approvazione del verbale della seduta precedente avrà un unico punto all'ordine del giorno. Dovrà infatti raggiungere l'intesa sullo schema di disegno di legge che reca le Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità.



Tale proposta di provvedimento è già stata approvata in via preliminare dalla Giunta regionale, nella seduta del 24 settembre. ARC/CM/pph