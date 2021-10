Trieste, 18 ott - Si riunirà domani, martedì 19 ottobre, alle 16.00 il Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia.



All'ordine del giorno, il parere su due deliberazioni della Giunta regionale, riguardo le direttive per l'attuazione dell'intervento a sostegno delle gestanti in situazione di disagio socio-economico e sul Fondo nazionale politiche per la famiglia.



Il consesso si terrà in via telematica. ARC/Com/pph