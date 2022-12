Aut. Locali: Riccardi, ok Cal a nuovo regolamento ricovero cani-gatti

Nel 2022 stanziati oltre 300mila euro



Trieste, 16 dic - Approvato quest'oggi in via preliminare dal Consiglio delle autonomie locali (Cal) il nuovo regolamento per la concessione dei contributi per l'ammodernamento, l'acquisto o la costruzione di ricoveri per cani, gatti e altri animali d'affezione.



"Nel corso del 2022, per questa finalità sono stati stanziati complessivamente 315mila euro a favore di Comuni, imprese e istituzioni sociali private - ha spiegato a margine il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, intervenuto al Cal -. Una cifra importante che permette ai soggetti beneficiari di poter operare a favore degli animali d'affezione, per il loro ricovero o custodia temporanea nelle migliori condizioni".



I contributi vengono stanziati in conto capitale, fino all'80 per cento della spesa ammissibile, ai sensi dell'articolo 35 della Legge regionale 20 del 2012 "Norme per il benessere e la tutela degli animali da affezione".



Possono essere utilizzati per l'acquisto e per interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e nuova costruzione, di strutture per la sanità pubblica veterinaria di ricovero e custodia per cani e gatti, comprese le oasi feline. Tra le spese ammissibili quelle per acquisto o ristrutturazione di box, locali di degenza, cortiletti esterni, tettoie, locali a uso infermeria, uffici, magazzini, depositi per attrezzature, spogliatoi, comprese la sistemazione delle aree esterne, l'installazione di impianti di videosorveglianza e gli interventi di urbanizzazione. A ciascuna struttura può essere assegnato un importo fino a 500mila euro nell'arco di 10 anni.



"Il regolamento illustrato e approvato dalla Giunta - ha spiegato ancora a margine Riccardi -, aggiorna i procedimenti per la concessione dell'erogazione e la rendicontazione di questa tipologia di contributi. Nel dettaglio, sono state stabilite le modalità di presentazione delle domande e individuati i termini delle fasi del procedimento". ARC/PT/al