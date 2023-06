Aut. locali: Roberti, 100mila euro a Pontebba per ristoro danni meteo

Trieste, 1 giu - La Giunta Regionale, su proposta dell'assessore alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, ha assegnato 100mila euro al Comune di Pontebba per le spese di ripristino dei danni al manto di copertura del fabbricato adibito a sala mungitura e caseificio nella malga Glazzat Alto di proprietà comunale. Gli episodi risalgono al 4 febbraio scorso ed erano stati causati dalle avversità atmosferiche. L'intervento regionale rientra nel previsto utilizzo delle Risorse del Fondo per il concorso agli oneri dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile che consente un apporto massimo di 100mila euro per Comuni con popolazione compresa tra i 1.001 e 5.000 abitanti, com'è nel caso di Pontebba. ARC/PPH/gg