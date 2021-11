Aut. locali: Roberti, 100mila euro a Villa Santina per danni maltempo

Trieste, 12 nov - La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, su proposta dell'assessore alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, ha assegnato un contributo di 100mila euro al Comune di Villa Santina che l'aveva richiesto per far fronte ai danni provocati dal maltempo a cavallo tra il 2020 e il 2021.



Nello specifico, le notevoli precipitazioni piovose del periodo compreso tra la fine del 2020 ed il 23 gennaio 2021 avevano pesantemente danneggiato una delle due linee di tubazione adduttrici, che sono parte di una concessione di derivazione di acque pubbliche ad usi civili domestici con disponibilità antincendio di cui il Comune è titolare dal 1985.



Le risorse vengono attinte al fondo previsto dalla legge regionale 18/2015 destinato al concorso di spese dovute ad accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile verificatisi nel corso dell'anno o nell'ultimo trimestre dell'anno precedente e che non siano finanziabili con normali risorse di bilancio.



Con le risorse per il Comune di Villa Santina, che corrispondono al massimo dell'importo previsto a norma di regolamento per i comuni con popolazione fino a 5mila abitanti, salgono a 590mila euro i contributi complessivamente concessi nel 2021 sulla base della legge 18: 100mila a Villa Santina e Pontebba, 79mila a Talmassons, 61mila a Enemonzo e 50mila ciascuno a Preone, Ampezzo, Clauzetto, Castelnovo del Friuli e Sauris. ARC/PPH/gg