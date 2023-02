Aut. locali: Roberti, 112 mln a enti locali per opere sul territorio

Emendamento che conferisce risorse per realizzare progetti Trieste, 2 feb - "Si tratta di un pacchetto di norme, deliberato dall'Aula oggi, all'interno delle quali sottolineo l'approvazione di un emendamento molto importante che assegna le risorse per la concertazione con gli enti locali e per le opere pubbliche sul territorio per un totale di 112 milioni di euro (circa 500 mln in tutta la legislatura), disponibili tra poche settimane e che consentiranno di mettere a norma e ristrutturare scuole, asili e case di riposo, oltre che rimettere a nuovo strade e infrastrutture al fine di offrire ai cittadini servizi sempre più efficienti".



Lo ha detto oggi l'assessore alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti a margine dell'approvazione da parte del Consiglio regionale del disegno di legge 'Norme urgenti in materia di autonomie locali e funzione pubblica'.



L'assessore, dispiaciuto per l'atteggiamento "strumentalmente critico" della minoranza in Aula che ha contestato il metodo dell'individuazione degli interventi, ha replicato dicendo che, dopo un'attenta fase istruttoria, "andiamo a coprire quegli investimenti che non potevano essere implementati con le ordinarie linee di finanziamento e che rischiavano lo stop a causa dell'aumento dei costi delle materie prime. Inoltre, siamo intervenuti economicamente anche per non perdere dei fondi statali ed europei garantendo la copertura dei quadri economici".



Infine Roberti ha rimarcato un'azione significativa sulle scuole, citando lo stanziamento destinato all'Ente di decentramento regionale di Gorizia che farà da capofila per l'acquisto di moduli (con la capienza di circa una ventina di aule) finalizzati a ospitare le attività didattiche durante i lavori di ristrutturazione degli edifici scolastici regionali. ARC/GG/pph