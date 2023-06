Aut. locali: Roberti 50mila euro a Savogna d'Isonzo per danni maltempo

Udine, 16 giu - La Giunta regionale ha approvato, su proposta dell'assessore alle Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia Pierpaolo Roberti, l'assegnazione di 50mila euro al Comune di Savogna d'Isonzo per far fronte, in parte, alle spese connesse a lavori di rifacimento della pavimentazione della palestra comunale danneggiata dalle avversità atmosferiche del 2022: del 3 e 4 novembre e del mese di dicembre."Si tratta di risorse del Fondo per il concorso agli oneri dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile così come previsto dalla legge regionale 18/2015 - ha spiegato Roberti -. Gli ulteriori 52mila euro che servono per coprire la spesa complessiva, così come preventivata dal Comune e pari a 102mila euro, verranno finanziate con risorse comunali proprie".Con la legge di Stabilità 2023 sono state stanziate le risorse per il Fondo per l'anno 2023 e per il triennio 2023-2025. ARC/LP/ma