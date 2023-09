Aut. locali: Roberti, Augusto Viola nuovo commissario Comune Grado

Udine, 29 set - "Il Consiglio comunale di Grado è sospeso con decorrenza immediata e sino alla data dello scioglimento, che sarà disposto con decreto del presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e, comunque, per una durata non superiore a novanta giorni dalla data del decreto siglato oggi. Augusto Viola è nominato commissario per la provvisoria amministrazione del Comune di Grado".Lo ha annunciato l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, che ha firmato oggi il relativo decreto, conferendo al nuovo commissario i poteri già esercitati dal sindaco del Comune, dalla Giunta e dal Consiglio comunale."Dopo la presentazione delle dimissioni contestuali da parte di nove consiglieri comunali sui sedici assegnati al Comune, causa dello scioglimento del consiglio comunale che ha determinato la decadenza del sindaco e della Giunta si è reso necessario l'odierno provvedimento - ha commentato Roberti -. Ringrazio Viola che saprà certamente assicurare la competenza necessaria a garantire la provvisoria amministrazione del Comune visto anche il curriculum di spessore e le sue qualificate esperienze come dirigente dell'Amministrazione regionale e segretario generale del Consiglio del Friuli Venezia Giulia".Roberti ha espresso un ringraziamento anche a Claudio Kovatsch per il lavoro svolto a favore della comunità. ARC/LP/ma