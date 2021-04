Aut.locali: Roberti, bene risorse Fvg per piazza Repubblica Monfalcone

Trieste, 24 apr - "La riqualificazione di piazza della Repubblica a Monfalcone rappresenta un evento di grande importanza in cui l'Amministrazione regionale ha creduto, perché opere pubbliche di questo tipo migliorano la qualità della vita dei cittadini, accrescono l'interesse turistico e costituiscono un volano immediato per l'economia".



Lo ha affermato oggi l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti in occasione della presentazione del progetto che darà un nuovo volto alla piazza principale della città cantierina.



"La Regione interviene per oltre la metà dei costi - ha ricordato Roberti - con 1,9 milioni di euro attinti alla disponibilità della concertazione con gli Enti locali, concertazione che, lo ricordo, nel triennio 21-23 si amplia a 168 milioni rispetto ai 98 milioni precedenti per dare risposte adeguate ai fabbisogni del territorio. Fa piacere - ha concluso l'assessore regionale - vedere come Monfalcone sappia mettere a frutto, con un ottimo concorso istituzionale, le disponibilità attivate, coinvolgendo tutti i portatori di interesse in un progetto capace di contemperare le diverse esigenze dell'estetica, della funzionalità e dell'ambiente" ARC/PPH