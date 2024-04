Aut. locali: Roberti, con Anci e Compa vinciamo sfide innovazione PA

Oggi le premiazioni di progetti e buone pratiche avviati da Comuni e Comunità Udine, 9 apr - "Quelli che stiamo vivendo sono anni di grande sfida per i Comuni e le Comunità: dalla gestione tecnica e dai limiti imposti dalla pandemia alla ripartenza con il Pnrr, con applicativi e adempimenti che diventano sempre più numerosi e complessi. Il tutto in un contesto in cui la denatalità non aiuta e si fa sempre più fatica a trovare lavoratori, sia nel settore privato che nella pubblica amministrazione. Ma il tempo di cambiamento non ci mette di fronte unicamente a difficoltà: offre l'opportunità generativa di innovare il sistema, intervenendo laddove è necessario, permettendo di alzare l'asticella della qualità, in primis a favore del cittadino, per un servizio sempre migliore al territorio. È in questa direzione che sta lavorando la Regione e i riconoscimenti di oggi dimostrano come anche gli enti locali - pure quelli più piccoli - stiano facendo il massimo sforzo per individuare e applicare buone pratiche da diffondere e da prendere a esempio per il miglioramento globale della macchina amministrativa pubblica". Lo ha sottolineato l'assessore alle Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti, che questo pomeriggio è intervenuto a Udine, nella sede di Confindustria Udine, negli spazi di Torre Santa Maria, all'incontro "Il valore generativo del cambiamento: buone pratiche di innovazione nella pubblica amministrazione", evento che ha ricompreso anche la seconda edizione di "Premio NuovaPa Fvg. I Comuni e le Comunità del Fvg per il miglioramento e l'innovazione". Nell'occasione sono stati premiati i Comuni e le Comunità che si sono distinti per aver avviato azioni migliorative e avere innovato il proprio Ente attraverso progetti e buone pratiche: la Comunità di montagna della Carnia e il Comune di Pordenone, primo premio ex aequo, per i processi organizzativi migliorati; la Comunità del Friuli Orientale, primo premio per i servizi digitalizzati e il Comune di Sappada, primo premio per funzioni comunali più efficienti e integrante. Menzione speciale per i comuni di Caneva, Porcia, Dogna e Brugnera. Presenti, tra gli altri, il presidente di Anci Fvg, Dorino Favot, Fabiano Benedetti consigliere aggiunto di Confindustria, numerosi sindaci e amministratori comunali, formatori pubblici e consulenti. Il pomeriggio è stato allietato dalla presentazione di un volume a tema e da un intermezzo musicale con recita teatrale. Nel portare il saluto del governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, l'esponente dell'Esecutivo ha sottolineato come Compa Fvg, (la fondazione di Anci Fvg), stia svolgendo un ottimo lavoro: "Adesso ci apprestiamo a fare un ulteriore passo avanti per far diventare Compa Fvg un contenitore unico all'interno del quale ci sarà la rappresentanza dei Comuni attraverso Anci e l'Amministrazione regionale", ha spiegato Roberti. "Siamo chiamati a svolgere un importante compito - ha aggiunto l'assessore - che è quello di trasformare e migliorare la Pubblica amministrazione; già la scorsa Legislatura abbiamo avviato progetti strategici di innovazione con Compa Fvg e guardiamo a un futuro dove anche l'intelligenza artificiale avrà un suo ruolo, sgravando la persona da compiti più meccanici e dedicandola al cittadino. La nostra è una realtà che non ha pari in Italia e vogliamo potenziarla, così che diventi una vera e propria 'scuola', attrattiva nel reclutare nuove figure di riferimento per il futuro di una nuova pubblica amministrazione". Roberti, infine, ha ricordato che "oggi ci troviamo alla seconda edizione di un premio che ha avuto il merito di smuovere le acque, di stimolare, di incentivare sia dipendenti che amministratori pubblici, dando avvio a un circolo virtuoso che ha già dimostrato di portare i germi fruttuosi della cogenerazione. Il nostro obiettivo è continuare a muoverci in questa direzione, coinvolgendo ogni singola componente della Pa". ARC/PT/pph