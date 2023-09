Aut. locali:Roberti, concertazione è strumento per crescita territorio

Cinquecento milioni nella scorsa legislatura. A Dignano 350 mila euro per recupero scuola Dignano, 16 set - "Attraverso la concertazione la Regione ha messo a disposizione delle amministrazioni locali mezzo miliardo di euro a favore dei Comuni per compiere interventi su opere pubbliche. Un investimento che ha permesso di dare ossigeno all'economia e al tempo stesso di recuperare molto edifici e strutture da mettere al servizio della comunità". Lo ha detto l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti partecipando oggi a Dignano alla cerimonia di riapertura della scuola primaria "Jacopo Pirona" al termine e dei lavori di ristrutturazione dello stabile. L'intervento è servito per l'adeguamento antisismico dell'istituto, grazie anche ad un sostegno della Regione pari a 350 mila euro, stanziato nell'ambito della concertazione per le annualità 2020-2022. Alla presenza, tra gli altri, del sindaco di Dignano Vittorio Orlando e della dirigente scolastica Tiziana Bortoluzzi, l'esponente dell'Esecutivo regionale ha posto in evidenza il lavoro di squadra compiuto dal Comune per reperire le risorse necessarie a completare l'intervento. "Un plauso - ha detto l'esponente della Giunta - va rivolto all'Amministrazione locale, che ha saputo mettere in atto più azioni per trovare fondi statali, regionali e del proprio bilancio con cui adeguare una importante struttura importante per l'intera comunità. Inoltre va evidenziata la celerità con cui sono stati completati i lavori, elemento questo non di secondaria importanza visti anche i tempi che abbiamo passato". Infine Roberti ha evidenziato il grande lavoro compiuto dalla Regione nell'ambito della concertazione con le amministrazioni locali. "Nel corso della precedente legislatura - ha detto l'esponente dell'Esecutivo - ha investito mezzo miliardo di euro: i fondi sono serviti e serviranno per adeguare numerose scuole, impianti sportivi e in generale strutture pubbliche del territorio regionale. Questa operazione ha rappresentato un importante volano dell'economia del Friuli Venezia Giulia, sulla quale continueremo ad investire anche nel corso di questa nuova legislatura, avviando a breve una nuova concertazione". ARC/AL/pph