Aut. locali: Roberti, digitalizzazione chiave per migliorare servizi

Incontro tematico allo stand di Regione Fvg durante l'Assemblea nazionale Anci Trieste, 24 nov - "La digitalizzazione nella pubblica amministrazione rappresenta un passaggio fondamentale per rendere più efficiente il lavoro dei dipendenti pubblici e garantire l'erogazione di migliori servizi ai cittadini". Lo ha detto oggi a Bergamo l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti nel corso del panel tematico dedicato alla digitalizzazione - in un confronto con l'esperienza della Val d'Aosta - che si è svolto all'interno dello stand della Regione nell'ambito della Fiera organizzata in occasione dell'Assemblea nazionale dell'Anci. Come ha spiegato l'esponente della Giunta regionale, ribadendo l'importanza della partecipazione della Regione assieme ad Anci Fvg con un proprio stand all'Assemblea organizzata dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, il dibattito odierno si è incentrato sull'innovazione digitale quale strumento con il quale dare risposte puntuali soprattutto alle emergenze che possono incombere nella gestione ordinaria della cosa pubblica, come è accaduto in questi ultimi anni con la pandemia o e gli aumenti dei costi dell'energia. "In quest'ottica - ha aggiunto Roberti - si è accentuata l'esigenza da parte delle Pubbliche amministrazioni di creare nuovi modelli organizzativi per consentire anche da remoto l'accesso a certi servizi come ad esempio il rilascio di certificazioni o il poter seguire l'iter amministrativo dei procedimenti. Allo stesso modo l'efficienza lavorativa può essere perseguita anche attraverso il modello dello smart working, che, come l'emergenza pandemica ci ha insegnato, diventa uno strumento decisivo per affrontare i disagi dei dipendenti pubblici che vivono nelle aree più isolate o che si trovano per motivi di salute ostacolati nel raggiungere la propria sede lavorativa". Come ha sottolineato l'assessore, c'è poi l'aspetto della velocizzazione dei procedimenti e della rapidità di risposte da fornire alle persone. "Proprio attraverso gli investimenti nella direzione di un ulteriore avanzamento del digitale - ha detto l'assessore - si potranno conseguire questi obiettivi che mirano a un accesso ai servizi da parte del cittadino e delle imprese sicuro e veloce, perché la competitività di un territorio si misura anche da questi indicatori". Infine Roberti ha tracciato un bilancio positivo dell'esperienza della Regione all'interno dell'evento dell'Anci nazionale, nel corso del quale si sono svolti diversi approfondimenti sui temi legati al modello del sistema integrato Fvg, "dove, a prescindere dalle reciproche competenze, Amministrazione regionale e Comuni - ha concluso - collaborano concretamente, adottando in via prioritaria percorsi di condivisione per rispondere al meglio alle esigenze dei cittadini". ARC/GG/al